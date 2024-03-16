https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html

В Дагестане бывшая узница концлагерей пришла на выборы президента

В Дагестане бывшая узница концлагерей пришла на выборы президента - РИА Новости, 16.03.2024

В Дагестане бывшая узница концлагерей пришла на выборы президента

Бывшая узница концлагерей Александра Тимирова, проживающая в дагестанском Дербенте, в субботу проголосовала на выборах президента России, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:46

2024-03-16T22:46

2024-03-16T22:46

выборы президента россии — 2024

политика

дербент

россия

брянская область

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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МАХАЧКАЛА, 16 мар - РИА Новости. Бывшая узница концлагерей Александра Тимирова, проживающая в дагестанском Дербенте, в субботу проголосовала на выборах президента России, сообщили в пресс-службе администрации города. "На избирательный участок в здании Дербентского кадетского корпуса для участия в выборах президента Российской Федерации пришла бывшая узница фашистских лагерей Александра Тимирова, единственная узница фашизма, проживающая на территории Дербента", – говорится в сообщении. Тимирова родилась в сентябре 1938 года в поселке Клетня Брянской области. В 1942 году попала в плен с матерью, сестрой и младшим братом. В 1943 году при наступлении Красной армии на Брянск через реку Ипуть была освобождена. В Дербенте проживает более 60 лет. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. Явка по итогам двух дней голосования в регионе составила 65,12%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, дербент, россия, брянская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф