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В Петербурге проголосовала 103-летняя учительница, пережившая блокаду - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:27 16.03.2024 (обновлено: 22:44 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/vybory-1933571850.html
В Петербурге проголосовала 103-летняя учительница, пережившая блокаду
В Петербурге проголосовала 103-летняя учительница, пережившая блокаду - РИА Новости, 16.03.2024
В Петербурге проголосовала 103-летняя учительница, пережившая блокаду
Почетный гражданин Санкт-Петербурга, блокадная учительница Надежда Строгонова, которой 103 года, приняла участие в голосовании на президентских выборах в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:27
2024-03-16T22:44
выборы президента россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Почетный гражданин Санкт-Петербурга, блокадная учительница Надежда Строгонова, которой 103 года, приняла участие в голосовании на президентских выборах в Петербурге, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. "Надежда Васильевна Строгонова, наша блокадная учительница, надела на голосование свое самое нарядное и любимое платье. И неважно, что процедура проходила на дому. Все равно для нее отдать голос за будущее страны - настоящий праздник", – написала она в своем Telegram-канале. Как отметила вице-губернатор, Строгонова стала первым почётным гражданином Петербурга, который получил это звание в возрасте старше 100 лет. "Сегодня ей - 103 года. А всего в Петербурге избирателей, которым больше 100 лет - 460 человек. Многие приходят на участки для голосования вместе с семьями. Кто-то, как и Надежда Васильевна, решил исполнить свой гражданский долг дома. Но каждый в эти дни хочет быть рядом со своей страной", – заключила Потехина. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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санкт-петербург, ирина потехина, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Санкт-Петербург, Ирина Потехина, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В Петербурге проголосовала 103-летняя учительница, пережившая блокаду

На выборах в Петербурге проголосовала 103-летняя блокадница Надежда Строгонова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика предстоящих выборов президента РФ
Символика предстоящих выборов президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Почетный гражданин Санкт-Петербурга, блокадная учительница Надежда Строгонова, которой 103 года, приняла участие в голосовании на президентских выборах в Петербурге, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
«
"Надежда Васильевна Строгонова, наша блокадная учительница, надела на голосование свое самое нарядное и любимое платье. И неважно, что процедура проходила на дому. Все равно для нее отдать голос за будущее страны - настоящий праздник", – написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила вице-губернатор, Строгонова стала первым почётным гражданином Петербурга, который получил это звание в возрасте старше 100 лет.
«
"Сегодня ей - 103 года. А всего в Петербурге избирателей, которым больше 100 лет - 460 человек. Многие приходят на участки для голосования вместе с семьями. Кто-то, как и Надежда Васильевна, решил исполнить свой гражданский долг дома. Но каждый в эти дни хочет быть рядом со своей страной", – заключила Потехина.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров принял участие в выборах президента России
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому
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Выборы президента России — 2024Санкт-ПетербургИрина ПотехинаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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