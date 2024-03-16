https://ria.ru/20240316/vybory-1933471979.html

В Харьковской области идут выездные голосования на выборах

В Харьковской области идут выездные голосования на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

В Харьковской области идут выездные голосования на выборах

Выездные комиссии обеспечивают процесс голосования на выборах президента России в труднодоступных районах на подконтрольной территории ВС РФ Харьковской... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:02

2024-03-16T13:02

2024-03-16T13:11

выборы президента россии — 2024

политика

россия

харьковская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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БЕРЕСТОВОЕ (Харьковская область), 16 мар - РИА Новости. Выездные комиссии обеспечивают процесс голосования на выборах президента России в труднодоступных районах на подконтрольной территории ВС РФ Харьковской области, сообщил РИА Новости глава ВГА Купянского района Александр Капленко. "Наша задача, чтобы на нашей территории Харьковской области каждый избиратель имел возможность проголосовать... У нас написаны заявления людей, которые просили для того, чтобы к ним приехали с урнами, проголосовали", - сказал глава района. По его словам, процедура голосования соответствует всем требованиям законодательства. "Начинается (выездное голосование - ред.) с 8.00 утра и как минимум до 17.00 мы работаем", - отметил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Голосование в подконтрольной части Харьковской области Выездные комиссии обеспечивают процесс голосования на выборах президента РФ в труднодоступных районах на подконтрольной территории ВС РФ Харьковской области. Корреспондент РИА Новости наблюдал за процессом голосования с главой ВГА Купянского района Александром Капленко. 2024-03-16T13:02 true PT0M53S

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Варвара Скокшина

политика, россия, харьковская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф