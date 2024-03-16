https://ria.ru/20240316/vybory-1933461488.html

Наблюдатели от МПА СНГ высоко оценили организацию выборов в России

Наблюдатели от МПА СНГ высоко оценили организацию выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024

Наблюдатели от МПА СНГ высоко оценили организацию выборов в России

Организация выборов президента РФ выстроена на высоком уровне, заявил координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Михаил Русый. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:10

2024-03-16T12:10

2024-03-16T12:10

выборы президента россии — 2024

россия

михаил русый

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Организация выборов президента РФ выстроена на высоком уровне, заявил координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Михаил Русый. "Все организационно выстроено на высоком уровне. Есть свобода у каждого гражданина изъявить свою волю. Мы это фиксируем по всем нашим местам наблюдения", — сказал Русый журналистам. Он добавил, что наблюдательная миссия МПА СНГ самая многочисленная. "60 членов у нас из 22 стран", — добавил Русый. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933460159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, михаил русый, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, снг, в мире