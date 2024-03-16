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ЦИК назвал страны с трехдневным голосованием на выборах президента России

ЦИК назвал страны с трехдневным голосованием на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

ЦИК назвал страны с трехдневным голосованием на выборах президента России

Полное трехдневное голосование проводится только на шестнадцати участках в трех зарубежных странах: на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии, заявил член... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:29

2024-03-16T11:29

2024-03-16T11:29

выборы президента россии — 2024

кипр

таиланд

южная осетия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

цик рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Полное трехдневное голосование проводится только на шестнадцати участках в трех зарубежных странах: на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии, заявил член Центризбиркома Павел Андреев. "Голосование в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта - проводится за рубежом на 16 участках в трех странах... на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии. На остальных избирательных участках голосование будет проводиться только 17 марта", - сказал Андреев в информцентре ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

кипр

таиланд

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кипр, таиланд, южная осетия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, цик рф, совет федерации рф, в мире