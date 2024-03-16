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Мониторинговая группа омбудсмена не выявила нарушений на выборах

Мониторинговая группа омбудсмена не выявила нарушений на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Мониторинговая группа омбудсмена не выявила нарушений на выборах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в ее аппарате продолжает работу мониторинговая группа по... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:50

2024-03-16T10:50

2024-03-16T10:50

выборы президента россии — 2024

политика

россия

татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в ее аппарате продолжает работу мониторинговая группа по соблюдению избирательных прав граждан в режиме реального времени, на данный момент нарушений не обнаружено. "В Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ продолжает работу мониторинговая группа по соблюдению избирательных прав граждан в режиме реального времени. На данный момент нарушений не обнаружено. Продолжаем внимательно следить за ситуацией", - сообщила Москалькова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф