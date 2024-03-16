https://ria.ru/20240316/vybory-1933417558.html

В Москве проголосовали уже более 3,1 миллиона человек

В Москве проголосовали уже более 3,1 миллиона человек - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве проголосовали уже более 3,1 миллиона человек

На 8 утра субботы в Москве на выборах президента России проголосовали более 3,1 миллиона человек, отмечается высокая явка, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:24

2024-03-16T08:24

2024-03-16T08:58

выборы президента россии — 2024

москва

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На 8 утра субботы в Москве на выборах президента России проголосовали более 3,1 миллиона человек, отмечается высокая явка, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."На 8 часов утра цифра проголосовавших составила 3 миллиона 147 тысяч 675 избирателей. Мы отмечаем высокую явку и очень надеемся, что как нас порадовал первый день голосования, предстоит еще два, что те, кто еще не успели реализовать свое активное избирательное право, смогут проголосовать и сегодня, и завтра", - сказала Кириллова.По ее словам, ночь прошла спокойно, все участковые избирательные комиссии в субботу в штатном порядке приступили к работе, никаких нарушений и замечаний не было.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

москва, политика