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Жителя Екатеринбурга задержали при попытке испортить урну для бюллетеней

Жителя Екатеринбурга задержали при попытке испортить урну для бюллетеней - РИА Новости, 16.03.2024

Жителя Екатеринбурга задержали при попытке испортить урну для бюллетеней

Житель Екатеринбурга задержан при попытке залить краску в комплекс обработки избирательных бюллетеней, сообщает в субботу Центр общественного наблюдения... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:24

2024-03-16T12:24

2024-03-16T12:24

выборы президента россии — 2024

екатеринбург

свердловская область

кировский район

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Житель Екатеринбурга задержан при попытке залить краску в комплекс обработки избирательных бюллетеней, сообщает в субботу Центр общественного наблюдения Свердловской области. "Накануне на УИК 1393 Кировского района Екатеринбурга мужчина попытался залить в КОИБ зеленую краску… Члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке (находится - ред.) слишком долго и вызывает подозрения. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

екатеринбург

свердловская область

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, свердловская область, кировский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, происшествия