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Товарооборот России и стран ближнего зарубежья достиг рекордного уровня - РИА Новости, 16.03.2024
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12:41 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/torgovlya-1933466940.html
Товарооборот России и стран ближнего зарубежья достиг рекордного уровня
Товарооборот России и стран ближнего зарубежья достиг рекордного уровня - РИА Новости, 16.03.2024
Товарооборот России и стран ближнего зарубежья достиг рекордного уровня
Товарооборот России со странами ближнего зарубежья в Азии вырос в 2023 году до рекордных 56,2 миллиарда долларов, главными торговыми партнерами были Казахстан,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:41
2024-03-16T12:41
экономика
россия
казахстан
узбекистан
иван волынкин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Товарооборот России со странами ближнего зарубежья в Азии вырос в 2023 году до рекордных 56,2 миллиарда долларов, главными торговыми партнерами были Казахстан, Узбекистан и Армения, следует из расчетов РИА Новости на основе национальных статданных. Так, общий товарооборот с регионом увеличился на 7% - до 56,2 миллиарда долларов с 52,5 миллиарда годом ранее. Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан: товарооборот с ним за год остался стабильным на уровне 26 миллиардов долларов, а вот доля Казахстана немного сократилась - до 46% с почти 50% годом ранее. Вторым крупнейшим партнером России в регионе стал Узбекистан: торговый оборот двух стран увеличился на 5,4% по сравнению с 2022 годом – до 9,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Армения, торговля с которой по итогам прошлого года выросла в 1,4 раза, до 7,3 миллиарда долларов. Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 18% - до 4,4 миллиарда долларов. Узбекистан, Армения и Азербайджан нарастили торговлю с Россией по итогам 2023 года до исторических максимумов, на этом фоне на них пришлось 38% российского товарооборота со странами региона против 33% годом ранее. Киргизия стала пятым крупнейшим торговым партнером России, при этом товарооборот с ней сократился на 17%, до 2,9 миллиарда долларов. Грузия стала шестой с товарооборотом в 2,4 миллиарда против 2,5 миллиарда долларов годом ранее. Товарооборот с Таджикистаном немного вырос - на 2,7%, до рекордных 1,7 миллиарда долларов. Туркмения пока не публиковала данные за 2023 год, при этом посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в феврале говорил, что Россия и Туркмения ожидают роста взаимной торговли по итогам прошлого года. Таким образом, в прошлом году товарооборот должен быть не меньше показателя за 2022 год - 1,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240312/torgovlya-1932483233.html
https://ria.ru/20240311/torgovlya-1932221121.html
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экономика, россия, казахстан, узбекистан, иван волынкин
Экономика, Россия, Казахстан, Узбекистан, Иван Волынкин
Товарооборот России и стран ближнего зарубежья достиг рекордного уровня

Торговля России со странами ближнего зарубежья достигла рекордного уровня

© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Товарооборот России со странами ближнего зарубежья в Азии вырос в 2023 году до рекордных 56,2 миллиарда долларов, главными торговыми партнерами были Казахстан, Узбекистан и Армения, следует из расчетов РИА Новости на основе национальных статданных.
Так, общий товарооборот с регионом увеличился на 7% - до 56,2 миллиарда долларов с 52,5 миллиарда годом ранее. Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан: товарооборот с ним за год остался стабильным на уровне 26 миллиардов долларов, а вот доля Казахстана немного сократилась - до 46% с почти 50% годом ранее.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В Кремле не увидели угроз в росте объемов торговли России и Китая
12 марта, 12:55
Вторым крупнейшим партнером России в регионе стал Узбекистан: торговый оборот двух стран увеличился на 5,4% по сравнению с 2022 годом – до 9,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Армения, торговля с которой по итогам прошлого года выросла в 1,4 раза, до 7,3 миллиарда долларов.
Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 18% - до 4,4 миллиарда долларов. Узбекистан, Армения и Азербайджан нарастили торговлю с Россией по итогам 2023 года до исторических максимумов, на этом фоне на них пришлось 38% российского товарооборота со странами региона против 33% годом ранее.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России
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Киргизия стала пятым крупнейшим торговым партнером России, при этом товарооборот с ней сократился на 17%, до 2,9 миллиарда долларов. Грузия стала шестой с товарооборотом в 2,4 миллиарда против 2,5 миллиарда долларов годом ранее. Товарооборот с Таджикистаном немного вырос - на 2,7%, до рекордных 1,7 миллиарда долларов.
Туркмения пока не публиковала данные за 2023 год, при этом посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в феврале говорил, что Россия и Туркмения ожидают роста взаимной торговли по итогам прошлого года. Таким образом, в прошлом году товарооборот должен быть не меньше показателя за 2022 год - 1,6 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРоссияКазахстанУзбекистанИван Волынкин
 
 
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