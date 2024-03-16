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Жителя Бурятии предостерегли за призывы к порче бюллетеней на выборах

Жителя Бурятии предостерегли за призывы к порче бюллетеней на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Жителя Бурятии предостерегли за призывы к порче бюллетеней на выборах

В Бурятии владельцу Telegram-канала, в котором публиковались призывы к участию 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:42

2024-03-16T09:42

2024-03-16T09:42

выборы президента россии — 2024

республика бурятия

политика

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УЛАН-УДЭ, 16 мар - РИА Новости. В Бурятии владельцу Telegram-канала, в котором публиковались призывы к участию 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках республики и порче бюллетеней, объявлено предостережение, сообщает прокуратура республики. "Прокуратура республики в ходе мониторинга сети Интернет в одном из Telegram-каналов выявила публикацию, содержащую призыв в адрес неограниченного круга лиц к участию 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках республики, порче бюллетеней на выборах президента Российской Федерации. Прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ сегодня объявила предостережение владельцу Telegram-канала", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве напомнили, что за организацию и участие в несогласованных публичных массовых мероприятиях предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области, Подмосковье, Сочи. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия, политика