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Россияне чаще бронируют отели на лето за рубежом, выяснили аналитики - РИА Новости, 16.03.2024
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Туризм
 
11:07 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/oteli-1933448873.html
Россияне чаще бронируют отели на лето за рубежом, выяснили аналитики
Россияне чаще бронируют отели на лето за рубежом, выяснили аналитики - РИА Новости, 16.03.2024
Россияне чаще бронируют отели на лето за рубежом, выяснили аналитики
Российские туристы забронировали на лето больше отелей за рубежом, чем годом ранее, лидерами рейтинга стали Стамбул, Париж и Рим, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:07
2024-03-16T11:07
туризм
новости - туризм
стамбул
париж
рим
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские туристы забронировали на лето больше отелей за рубежом, чем годом ранее, лидерами рейтинга стали Стамбул, Париж и Рим, рассказали РИА Новости в cервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. "Этим летом меньше россиян собираются в поездки по родной стране: доля бронирования отелей в России за год снизилась на 10 процентных пунктов и сейчас составляет 70,1%. Путешественники стали чаще выбирать отдых за границей: доля бронирований гостиниц за рубежом выросла до 29,9% (в 2023 году она составляла 23%)", - рассказали в сервисе. Там отметили, что лидером рейтинга стал традиционно популярный Стамбул: 5,3% отельных заказов оформлены в турецком городе, что тем не менее на 10% меньше, чем в прошлом году. "Второе и третье место заняли европейские столицы: 3,9% путешественников уже собираются в Париж, а 3,7% - в Рим. Причем оба города за год стали гораздо более интересны россиянам: на 40% и 75% соответственно", - уточнили аналитики. За границей россияне заранее в основном бронируют апартаменты и гостевые дома, на них приходится 33% заказов. "Каникулы за рубежом многим предстоят довольно длинные: 41% бронирований сделаны на срок 4-7 дней, а 20% - на 8-14 дней", - сообщили в сервисе. "За год у россиян значительно вырос спрос на отели в столице Венгрии - сразу в 5 раз. В Тбилиси и Сеуле уже забронировали в 2 раза больше отелей. А вот в Ереван и Милан пока собирается меньше россиян, чем в прошлом году, - на 25% и 20% соответственно", - отметили в OneTwoTrip. Что касается поездок по России, то в сервисе сообщили, что чаще всего туристы заранее бронируют отели в Сочи, его доля - 17,1%. На втором месте оказался Санкт-Петербург (16,7%). Замыкает тройку лидеров Москва (7,8%). "Большинство путешественников выбирают для летнего отдыха апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд - на них приходится 38% отельных заказов. Россияне в основном планируют каникулы длиной от 4 до 7 дней (44% бронирований оформлено на такой срок) или короткие выезды на 1–3 дня (38%)", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html
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новости - туризм, стамбул, париж, рим
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Париж, Рим
Россияне чаще бронируют отели на лето за рубежом, выяснили аналитики

OneTwoTrip: доля бронирований отелей за рубежом на лето выросла до 29,9 процента

© РИА Новости / Светлана Баева Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские туристы забронировали на лето больше отелей за рубежом, чем годом ранее, лидерами рейтинга стали Стамбул, Париж и Рим, рассказали РИА Новости в cервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных.
"Этим летом меньше россиян собираются в поездки по родной стране: доля бронирования отелей в России за год снизилась на 10 процентных пунктов и сейчас составляет 70,1%. Путешественники стали чаще выбирать отдых за границей: доля бронирований гостиниц за рубежом выросла до 29,9% (в 2023 году она составляла 23%)", - рассказали в сервисе.
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Там отметили, что лидером рейтинга стал традиционно популярный Стамбул: 5,3% отельных заказов оформлены в турецком городе, что тем не менее на 10% меньше, чем в прошлом году. "Второе и третье место заняли европейские столицы: 3,9% путешественников уже собираются в Париж, а 3,7% - в Рим. Причем оба города за год стали гораздо более интересны россиянам: на 40% и 75% соответственно", - уточнили аналитики.
За границей россияне заранее в основном бронируют апартаменты и гостевые дома, на них приходится 33% заказов. "Каникулы за рубежом многим предстоят довольно длинные: 41% бронирований сделаны на срок 4-7 дней, а 20% - на 8-14 дней", - сообщили в сервисе.
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"За год у россиян значительно вырос спрос на отели в столице Венгрии - сразу в 5 раз. В Тбилиси и Сеуле уже забронировали в 2 раза больше отелей. А вот в Ереван и Милан пока собирается меньше россиян, чем в прошлом году, - на 25% и 20% соответственно", - отметили в OneTwoTrip.
Что касается поездок по России, то в сервисе сообщили, что чаще всего туристы заранее бронируют отели в Сочи, его доля - 17,1%. На втором месте оказался Санкт-Петербург (16,7%). Замыкает тройку лидеров Москва (7,8%). "Большинство путешественников выбирают для летнего отдыха апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд - на них приходится 38% отельных заказов. Россияне в основном планируют каникулы длиной от 4 до 7 дней (44% бронирований оформлено на такой срок) или короткие выезды на 1–3 дня (38%)", - заключили аналитики.
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