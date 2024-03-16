https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933546862.html

Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина

Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина - РИА Новости, 16.03.2024

Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина

Мысль об отправке французских войск на Украину могла прийти президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также Владимиру Зеленскому только под воздействием кокаина,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T19:08

2024-03-16T19:08

2024-03-16T19:21

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франция

россия

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эммануэль макрон

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Мысль об отправке французских войск на Украину могла прийти президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также Владимиру Зеленскому только под воздействием кокаина, поэтому они должны полностью прекратить его потребление, сказал РИА Новости французский наблюдатель на выборах президента России 2024 в Херсонской области Кристиан Ро. "Как я уже говорил, считаю, что Зеленский и Макрон должны полностью прекратить потребление кокаина. Потому что наш президент стал не только ночным кошмаром для Франции, но и для других стран, если вы меня понимаете. Я понимаю, что он вынужден прислуживать Соединенным Штатам, но нужно же и меру знать", - сказал РИА Новости французский наблюдатель. Наблюдатель сообщил, что когда Макрон предложил отправить французскую армию на Украину, во Франции над ним смеялись. "И немцы сказали - да кто ты такой, чтоб объявлять войну России? Ты не имеешь права. Париж - это безопасное место, спокойное место, так кто ты такой, чтобы отправлять войска?" - иронично отметил эксперт. Группа из десяти иностранных наблюдателей приехали на выборы в Херсонскую область РФ из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/marsh-1933407875.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Французский наблюдатель о желании Макрона отправить войска на Украину Мысль об отправке французских войск на Украину могла прийти Макрону и Зеленскому только под воздействием кокаина, поэтому они должны полностью прекратить его потребление, заявил РИА Новости французский наблюдатель на выборах президента России 2024 в Херсонской области Кристиан Ро 2024-03-16T19:08 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский