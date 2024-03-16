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Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина - РИА Новости, 16.03.2024
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19:08 16.03.2024 (обновлено: 19:21 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933546862.html
Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина
Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина - РИА Новости, 16.03.2024
Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина
Мысль об отправке французских войск на Украину могла прийти президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также Владимиру Зеленскому только под воздействием кокаина,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:08
2024-03-16T19:21
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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Мысль об отправке французских войск на Украину могла прийти президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также Владимиру Зеленскому только под воздействием кокаина, поэтому они должны полностью прекратить его потребление, сказал РИА Новости французский наблюдатель на выборах президента России 2024 в Херсонской области Кристиан Ро. "Как я уже говорил, считаю, что Зеленский и Макрон должны полностью прекратить потребление кокаина. Потому что наш президент стал не только ночным кошмаром для Франции, но и для других стран, если вы меня понимаете. Я понимаю, что он вынужден прислуживать Соединенным Штатам, но нужно же и меру знать", - сказал РИА Новости французский наблюдатель. Наблюдатель сообщил, что когда Макрон предложил отправить французскую армию на Украину, во Франции над ним смеялись. "И немцы сказали - да кто ты такой, чтоб объявлять войну России? Ты не имеешь права. Париж - это безопасное место, спокойное место, так кто ты такой, чтобы отправлять войска?" - иронично отметил эксперт. Группа из десяти иностранных наблюдателей приехали на выборы в Херсонскую область РФ из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/marsh-1933407875.html
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60
353
60
Французский наблюдатель о желании Макрона отправить войска на Украину
Мысль об отправке французских войск на Украину могла прийти Макрону и Зеленскому только под воздействием кокаина, поэтому они должны полностью прекратить его потребление, заявил РИА Новости французский наблюдатель на выборах президента России 2024 в Херсонской области Кристиан Ро
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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский
Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина

Французский наблюдатель: Макрон и Зеленский должны прекратить употреблять кокаин

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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Мысль об отправке французских войск на Украину могла прийти президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также Владимиру Зеленскому только под воздействием кокаина, поэтому они должны полностью прекратить его потребление, сказал РИА Новости французский наблюдатель на выборах президента России 2024 в Херсонской области Кристиан Ро.
"Как я уже говорил, считаю, что Зеленский и Макрон должны полностью прекратить потребление кокаина. Потому что наш президент стал не только ночным кошмаром для Франции, но и для других стран, если вы меня понимаете. Я понимаю, что он вынужден прислуживать Соединенным Штатам, но нужно же и меру знать", - сказал РИА Новости французский наблюдатель.
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Наблюдатель сообщил, что когда Макрон предложил отправить французскую армию на Украину, во Франции над ним смеялись.
"И немцы сказали - да кто ты такой, чтоб объявлять войну России? Ты не имеешь права. Париж - это безопасное место, спокойное место, так кто ты такой, чтобы отправлять войска?" - иронично отметил эксперт.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехали на выборы в Херсонскую область РФ из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В миреФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Зеленский
 
 
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