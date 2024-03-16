https://ria.ru/20240316/moskva-1933416850.html

Около 200 тысяч москвичей проголосовали онлайн за ночь

Около 200 тысяч москвичей проголосовали онлайн за ночь - РИА Новости, 16.03.2024

Около 200 тысяч москвичей проголосовали онлайн за ночь

Порядка 200 тысяч человек проголосовали за ночь онлайн в Москве, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:15

2024-03-16T08:15

2024-03-16T08:38

выборы президента россии — 2024

москва

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядка 200 тысяч человек проголосовали за ночь онлайн в Москве, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Вадим Ковалёв."У нас в ДЭГе проголосовали порядка 200 тысяч человек за ночь. Ночью, мы имеем в виду период с 8 вечера. Для такого мегаполиса как Москва, для пятницы вечера абсолютно здоровая, нормальная цифра", - сказал Ковалев.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

москва, политика