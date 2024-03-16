https://ria.ru/20240316/mishustin-1933459385.html

Мишустин объяснил, почему проголосовал онлайн

Мишустин объяснил, почему проголосовал онлайн - РИА Новости, 16.03.2024

Мишустин объяснил, почему проголосовал онлайн

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян, которые ещё не проголосовали, принять участие в выборах и объяснил, почему сам отдал свой голос за будущего... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:59

2024-03-16T11:59

2024-03-16T11:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

михаил мишустин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян, которые ещё не проголосовали, принять участие в выборах и объяснил, почему сам отдал свой голос за будущего президента России онлайн - это удобный способ голосования. "Еще два дня мы все можем принять участие в выборах президента РФ. Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у жителей почти трети регионов страны. Вот именно так я и поступил. Сделал выбор онлайн, это удобно - буквально одним кликом", - сказал Мишустин. Он поблагодарил тех, кто уже проголосовал и обратился к тем, кто еще не принял решение, с просьбой это сделать. "Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений. Сделайте свой выбор ради своих близких и ради развития страны", - добавил премьер. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933421521.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф