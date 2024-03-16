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Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи

Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи - РИА Новости, 16.03.2024

Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи

Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента России в Херсонской области, американский наблюдатель подчеркнул в разговоре... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:13

2024-03-16T13:13

2024-03-16T20:37

выборы президента россии — 2024

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ГЕНИЧЕСК, 16 мар — РИА Новости. Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента России в Херсонской области, американский наблюдатель подчеркнул в разговоре с корреспондентом РИА Новости, что Херсонская область не выглядит "оккупированной", а наблюдатель из Южной Африки пожаловался на лживое изображение России в западных медиа. "Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. В первую очередь, по моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион. Люди выглядят счастливыми — при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Все это противоречит тому, что нам говорят (в западных СМИ). Кроме того, нам говорили, что людей здесь заставляют голосовать. Я ничего подобного здесь не видел и от местных жителей не слышал", — сказал РИА Новости профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик. В первый день выборов наблюдатели посетили три стационарных избирательных участка в Херсонской области. Отметили высокий уровень организации выборного процесса: использование прозрачных урн для бюллетеней, закрытых кабинок для тайного голосования. Наблюдатели подчеркнули разницу между реальным положением дел в Херсонской области и той "картинкой", которую создают о ней западные СМИ. "Это возвращает нас к вопросу о западных медиа и о том, как они способны изображать Россию. Это заставляет задуматься. Мы слишком многое принимаем на веру, ничего не подвергая сомнению, потому что искренне верим, что то, что нам скармливают, — правда и ничего кроме правды. Но если вы однажды вырветесь за пределы этого (пространства), пересечетесь с людьми извне, побываете там, где вам категорически не рекомендовали быть, у вас случится настоящий разрыв шаблона, потому что вы поймете, насколько сильно реальность не совпадает с тем, что вам вдалбливали", — сказал РИА Новости сооснователь движения "За панафриканизм", политолог из ЮАР Пассека Фарумеле.Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933455604.html

https://ria.ru/20240316/avstraliya-1933471165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области 2024-03-16T13:13 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, сша, юар