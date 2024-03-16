https://ria.ru/20240316/gubernator-1933429571.html

Омский губернатор поработал водителем у избирательной комиссии

Омский губернатор поработал водителем у избирательной комиссии - РИА Новости, 16.03.2024

Омский губернатор поработал водителем у избирательной комиссии

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что несколько часов поработал водителем у избирательной комиссии. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:32

2024-03-16T09:32

2024-03-16T09:47

выборы президента россии — 2024

политика

омская область

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омск

виталий хоценко

совет федерации рф

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ОМСК, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что несколько часов поработал водителем у избирательной комиссии. В России продолжаются трехдневные выборы президента России. По данным областного избиркома, за вчерашний день в Омске на избирательные участки пришли более 560 тысяч избирателей, это почти 39%. В районах явка составила 47,66%, в городе – 33,50%. Сегодня, как и вчера, двери участков будут открыты до 20.00 часов. "На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом. Первый выезд - семья Журавлевых. Молодым супругам не с кем было оставить детей, и поэтому пригласили УИК домой. Говорят, что очень удобно. На следующем адресе нашу команду ожидала уважаемая Елена Михайловна Кудрявцева, ветеран, истинный патриот. Она понимает важность участия в выборах президента. Берем пример со старшего поколения", - написал губернатор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

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Варвара Скокшина

политика, омская область, россия, омск, виталий хоценко, совет федерации рф