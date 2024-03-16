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В ДНР прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы" - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:59 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/fleshmob-1933575941.html
В ДНР прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы"
В ДНР прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы" - РИА Новости, 16.03.2024
В ДНР прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы"
На мемориальном комплексе "Саур-Могила" прошел масштабный флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:59
2024-03-16T22:59
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
донбасс
донецкая народная республика
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
владислав даванков
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Саур-Могила" прошел масштабный флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы", передает корреспондент РИА Новости. Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нём приняла участие молодежь из городов Шахтерска, Тореза и Снежного. Общая численность участвующих составила около 150 человек. Флешмоб представлял из себя символ в виде буквы "V" составленный из двух масштабных флагов России и Донецкой Народной Республики. "Выборы для нас очень значимое событие, потому что в этом году Донецкая Народная Республика сможет впервые сделать вклад в развитие будущего России", - сказала одна из участниц мероприятия, преподаватель педагогического колледжа Шахтерска по имени Татьяна. Она также подчеркнула важность того, что флешмоб проходил на знаковом и памятном месте для народа Донбасса - мемориальном комплексе "Саур-Могила": таким образом молодежь Донбасса выражает свою позицию и показывает важность и значимость проходящих в стране президентских выборов. "Как только мы объявили о таком мероприятии, наши ребята сразу же согласились, потому что им было важно высказать свое мнение в поддержку выборов президента", - добавила Татьяна Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов
В ДНР прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы"

В ДНР на "Саур-Могиле" прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выборы президента России
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Саур-Могила" прошел масштабный флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы", передает корреспондент РИА Новости.
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нём приняла участие молодежь из городов Шахтерска, Тореза и Снежного. Общая численность участвующих составила около 150 человек. Флешмоб представлял из себя символ в виде буквы "V" составленный из двух масштабных флагов России и Донецкой Народной Республики.
Стенд с символикой выборов президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Вчера, 22:17
«
"Выборы для нас очень значимое событие, потому что в этом году Донецкая Народная Республика сможет впервые сделать вклад в развитие будущего России", - сказала одна из участниц мероприятия, преподаватель педагогического колледжа Шахтерска по имени Татьяна.
Она также подчеркнула важность того, что флешмоб проходил на знаковом и памятном месте для народа Донбасса - мемориальном комплексе "Саур-Могила": таким образом молодежь Донбасса выражает свою позицию и показывает важность и значимость проходящих в стране президентских выборов.
«
"Как только мы объявили о таком мероприятии, наши ребята сразу же согласились, потому что им было важно высказать свое мнение в поддержку выборов президента", - добавила Татьяна
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФВладислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
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