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В ДНР прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы"

В ДНР прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы" - РИА Новости, 16.03.2024

В ДНР прошел флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы"

На мемориальном комплексе "Саур-Могила" прошел масштабный флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:59

2024-03-16T22:59

2024-03-16T22:59

выборы президента россии — 2024

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Саур-Могила" прошел масштабный флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы", передает корреспондент РИА Новости. Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нём приняла участие молодежь из городов Шахтерска, Тореза и Снежного. Общая численность участвующих составила около 150 человек. Флешмоб представлял из себя символ в виде буквы "V" составленный из двух масштабных флагов России и Донецкой Народной Республики. "Выборы для нас очень значимое событие, потому что в этом году Донецкая Народная Республика сможет впервые сделать вклад в развитие будущего России", - сказала одна из участниц мероприятия, преподаватель педагогического колледжа Шахтерска по имени Татьяна. Она также подчеркнула важность того, что флешмоб проходил на знаковом и памятном месте для народа Донбасса - мемориальном комплексе "Саур-Могила": таким образом молодежь Донбасса выражает свою позицию и показывает важность и значимость проходящих в стране президентских выборов. "Как только мы объявили о таком мероприятии, наши ребята сразу же согласились, потому что им было важно высказать свое мнение в поддержку выборов президента", - добавила Татьяна Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов