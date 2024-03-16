https://ria.ru/20240316/estoniya-1933458611.html

Приезжающие из Эстонии голосовать россияне рассказали об угрозах

Приезжающие из Эстонии голосовать россияне рассказали об угрозах - РИА Новости, 16.03.2024

Приезжающие из Эстонии голосовать россияне рассказали об угрозах

Граждане России, которые проживают в Эстонии и приезжают голосовать на приграничной территории в Ленинградской области, просят не записывать их на видео,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:56

2024-03-16T11:56

2024-03-16T11:57

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Граждане России, которые проживают в Эстонии и приезжают голосовать на приграничной территории в Ленинградской области, просят не записывать их на видео, поскольку опасаются проблем после возвращения, рассказал председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский. "Люди разные, в основном просят их не записывать - их начали на погранпереходе спрашивать, зачем идете, всячески воздействовать, чтобы они не реализовали свое право… Угрозы присутствуют, они бывают разные – (избиратели)… хотят, чтобы было поменьше проблем при проживании на территории других стран", - сказал Лебединский в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ. Он рассказал, что в целом в Ленинградской области был активный первый выборный день, явка превысила 35,6%. Приезжающие из Эстонии могли проголосовать на 590-м участке, который был создан в 700 метрах от погранперехода для тех, кто постоянно проживает за рубежом. "На вчерашний день (пятницу) несмотря на то, что в какое-то время на эстонской границе сделали так, чтобы была сокращена возможность перейти к нам, проголосовали 269 человек, более 60 с утра в субботу, люди идут и идут", - отметил председатель облизбиркома. Он добавил, что голосование проходит в штатном режиме, провокаций не зафиксировано. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240313/estoniya-1932794805.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933441286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, эстония, россия, ленинградская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф