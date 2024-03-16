https://ria.ru/20240316/estoniya-1933458611.html
Приезжающие из Эстонии голосовать россияне рассказали об угрозах
Приезжающие из Эстонии голосовать россияне рассказали об угрозах - РИА Новости, 16.03.2024
Приезжающие из Эстонии голосовать россияне рассказали об угрозах
Граждане России, которые проживают в Эстонии и приезжают голосовать на приграничной территории в Ленинградской области, просят не записывать их на видео,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:56
2024-03-16T11:56
2024-03-16T11:57
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Граждане России, которые проживают в Эстонии и приезжают голосовать на приграничной территории в Ленинградской области, просят не записывать их на видео, поскольку опасаются проблем после возвращения, рассказал председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский. "Люди разные, в основном просят их не записывать - их начали на погранпереходе спрашивать, зачем идете, всячески воздействовать, чтобы они не реализовали свое право… Угрозы присутствуют, они бывают разные – (избиратели)… хотят, чтобы было поменьше проблем при проживании на территории других стран", - сказал Лебединский в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ. Он рассказал, что в целом в Ленинградской области был активный первый выборный день, явка превысила 35,6%. Приезжающие из Эстонии могли проголосовать на 590-м участке, который был создан в 700 метрах от погранперехода для тех, кто постоянно проживает за рубежом. "На вчерашний день (пятницу) несмотря на то, что в какое-то время на эстонской границе сделали так, чтобы была сокращена возможность перейти к нам, проголосовали 269 человек, более 60 с утра в субботу, люди идут и идут", - отметил председатель облизбиркома. Он добавил, что голосование проходит в штатном режиме, провокаций не зафиксировано. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240313/estoniya-1932794805.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, эстония, россия, ленинградская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Эстония, Россия, Ленинградская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Приезжающие из Эстонии голосовать россияне рассказали об угрозах
Приезжающие из Эстонии голосовать россияне опасаются проблем после возвращения
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Граждане России, которые проживают в Эстонии и приезжают голосовать на приграничной территории в Ленинградской области, просят не записывать их на видео, поскольку опасаются проблем после возвращения, рассказал председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.
"Люди разные, в основном просят их не записывать - их начали на погранпереходе спрашивать, зачем идете, всячески воздействовать, чтобы они не реализовали свое право… Угрозы присутствуют, они бывают разные – (избиратели)… хотят, чтобы было поменьше проблем при проживании на территории других стран", - сказал Лебединский в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ.
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Он рассказал, что в целом в Ленинградской области был активный первый выборный день, явка превысила 35,6%. Приезжающие из Эстонии могли проголосовать на 590-м участке, который был создан в 700 метрах от погранперехода для тех, кто постоянно проживает за рубежом.
"На вчерашний день (пятницу) несмотря на то, что в какое-то время на эстонской границе сделали так, чтобы была сокращена возможность перейти к нам, проголосовали 269 человек, более 60 с утра в субботу, люди идут и идут", - отметил председатель облизбиркома.
Он добавил, что голосование проходит в штатном режиме, провокаций не зафиксировано.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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