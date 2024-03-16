https://ria.ru/20240316/deg-1933458041.html

Половина россиян считают ДЭГ очень удобным, сообщил глава ВЦИОМ

Половина россиян считают ДЭГ очень удобным, сообщил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 16.03.2024

Половина россиян считают ДЭГ очень удобным, сообщил глава ВЦИОМ

Порядка 50% жителей РФ считают ДЭГ очень удобным, заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:56

2024-03-16T11:56

2024-03-16T11:56

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

валерий федоров

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933240303_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_493d009ca5bb68ce1b492533b82b3d53.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядка 50% жителей РФ считают ДЭГ очень удобным, заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. В субботу Федоров посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. "Россия - страна технооптимистов. Порядка 50% жителей нашей страны считают дистанционное электронное голосование очень удобным", - отметил Федоров, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933443780.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, россия, валерий федоров, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, вциом, совет федерации рф