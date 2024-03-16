https://ria.ru/20240316/deg-1933453313.html

Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах

Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах

Более 80% россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приняли участие в выборах президента РФ на 11.00 по... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:25

2024-03-16T11:25

2024-03-16T11:52

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 80% россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приняли участие в выборах президента РФ на 11.00 по московскому времени, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) в своем Telegram-канале."Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе. Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллионов человек", - говорится в сообщении.В лидерах по явке на платформе ДЭГ - жители Камчатского и Алтайского края, Чувашии, Белгородской, Курской, Липецкой, Томской и Вологодской и Свердловской областей.Оставить свой голос с помощью ДЭГ можно до 20.00 17 марта по местному времени. Голосовать онлайн могут те, кто заранее подал заявление на портале "Госуслуги". Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933391478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия