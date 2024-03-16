Рейтинг@Mail.ru
Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:25 16.03.2024 (обновлено: 11:52 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/deg-1933453313.html
Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах
Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах
Более 80% россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приняли участие в выборах президента РФ на 11.00 по... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:25
2024-03-16T11:52
выборы президента россии — 2024
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933241435_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_21ea1736c1aef501ebc8d14f6bf6b41a.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 80% россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приняли участие в выборах президента РФ на 11.00 по московскому времени, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) в своем Telegram-канале."Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе. Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллионов человек", - говорится в сообщении.В лидерах по явке на платформе ДЭГ - жители Камчатского и Алтайского края, Чувашии, Белгородской, Курской, Липецкой, Томской и Вологодской и Свердловской областей.Оставить свой голос с помощью ДЭГ можно до 20.00 17 марта по местному времени. Голосовать онлайн могут те, кто заранее подал заявление на портале "Госуслуги". Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933391478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933241435_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_db29a205baa9fc44609e1fbe77a919ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах

Более 80 процентов россиян, зарегистрированных на платформе ДЭГ, проголосовали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 80% россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приняли участие в выборах президента РФ на 11.00 по московскому времени, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) в своем Telegram-канале.
"Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе. Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России
15 марта, 23:07
В лидерах по явке на платформе ДЭГ - жители Камчатского и Алтайского края, Чувашии, Белгородской, Курской, Липецкой, Томской и Вологодской и Свердловской областей.
Оставить свой голос с помощью ДЭГ можно до 20.00 17 марта по местному времени. Голосовать онлайн могут те, кто заранее подал заявление на портале "Госуслуги". Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Досрочное голосование на выборах президента России в приграничных регионах
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.

Жительница города изучает избирательный бюллетень на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Избиратели 29 субъектов смогут проголосовать не только на участках, но и онлайн.

Выездное голосование в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Луганской народной республике

Избиратели 29 субъектов смогут проголосовать не только на участках, но и онлайн.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В ходе консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ России, а также руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей все стороны посчитали возможным проведение выборов президента на территории этих регионов.

Член избирательной комиссии на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР

В ходе консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ России, а также руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей все стороны посчитали возможным проведение выборов президента на территории этих регионов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В новых субъектах действует военное положение и предусмотрена возможность проведения досрочного голосования.

Жительница города получает бюллетень на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ДНР

В новых субъектах действует военное положение и предусмотрена возможность проведения досрочного голосования.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Избиркомы в новых регионах будут самостоятельно устанавливать перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя

Член избирательной комиссии на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Луганской народной республике

Избиркомы в новых регионах будут самостоятельно устанавливать перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Все кто не успел получить российский паспорт, смогут проголосовать по иным документам, удостоверяющим личность.

Житель города голосует на выездном голосовании в Лисичанске в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР

Все кто не успел получить российский паспорт, смогут проголосовать по иным документам, удостоверяющим личность.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанк

Также избиркомы смогут составить список труднодоступных местностей, где можно будет провести досрочное голосование.

Члены избирательной комиссии на выездном голосовании в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Дубовое Белгородской области

Также избиркомы смогут составить список труднодоступных местностей, где можно будет провести досрочное голосование.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Продолжительность голосования на участках может быть сокращена из-за угрозы безопасности.

Жительница города голосует на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ДНР

Продолжительность голосования на участках может быть сокращена из-за угрозы безопасности.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Подсчет голосов начнется сразу после окончания выборов и будет идти непрерывно, пока не определится итог голосования.

Члены избирательной комиссии на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике

Подсчет голосов начнется сразу после окончания выборов и будет идти непрерывно, пока не определится итог голосования.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанк

Основное голосование завершится 17 марта.

Женщина голосует на выездном голосовании в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Дубовое Белгородской области

Основное голосование завершится 17 марта.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
10 из 10

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 10

Избиратели 29 субъектов смогут проголосовать не только на участках, но и онлайн.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 10

В ходе консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ России, а также руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей все стороны посчитали возможным проведение выборов президента на территории этих регионов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 10

В новых субъектах действует военное положение и предусмотрена возможность проведения досрочного голосования.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

Избиркомы в новых регионах будут самостоятельно устанавливать перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 10

Все кто не успел получить российский паспорт, смогут проголосовать по иным документам, удостоверяющим личность.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10

Также избиркомы смогут составить список труднодоступных местностей, где можно будет провести досрочное голосование.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
7 из 10

Продолжительность голосования на участках может быть сокращена из-за угрозы безопасности.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подсчет голосов начнется сразу после окончания выборов и будет идти непрерывно, пока не определится итог голосования.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основное голосование завершится 17 марта.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала