Досрочное голосование на выборах президента России в приграничных регионах

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.
Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.
Избиратели 29 субъектов смогут проголосовать не только на участках, но и онлайн.
Избиратели 29 субъектов смогут проголосовать не только на участках, но и онлайн.
В ходе консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ России, а также руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей все стороны посчитали возможным проведение выборов президента на территории этих регионов.
В ходе консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ России, а также руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей все стороны посчитали возможным проведение выборов президента на территории этих регионов.
В новых субъектах действует военное положение и предусмотрена возможность проведения досрочного голосования.
В новых субъектах действует военное положение и предусмотрена возможность проведения досрочного голосования.
Избиркомы в новых регионах будут самостоятельно устанавливать перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя
Избиркомы в новых регионах будут самостоятельно устанавливать перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя
Все кто не успел получить российский паспорт, смогут проголосовать по иным документам, удостоверяющим личность.
Все кто не успел получить российский паспорт, смогут проголосовать по иным документам, удостоверяющим личность.
Также избиркомы смогут составить список труднодоступных местностей, где можно будет провести досрочное голосование.
Также избиркомы смогут составить список труднодоступных местностей, где можно будет провести досрочное голосование.
Продолжительность голосования на участках может быть сокращена из-за угрозы безопасности.
Продолжительность голосования на участках может быть сокращена из-за угрозы безопасности.
Подсчет голосов начнется сразу после окончания выборов и будет идти непрерывно, пока не определится итог голосования.
Подсчет голосов начнется сразу после окончания выборов и будет идти непрерывно, пока не определится итог голосования.
Основное голосование завершится 17 марта.