https://ria.ru/20240316/berdyansk-1933515310.html

Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках

Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках - РИА Новости, 16.03.2024

Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках

Жители Бердянска в Запорожской области голосуют на выборах президента Российской Федерации: голосование проходит спокойно, происшествий не было, передает... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:37

2024-03-16T16:37

2024-03-16T16:37

выборы президента россии — 2024

бердянск

запорожская область

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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 16 мар - РИА Новости. Жители Бердянска в Запорожской области голосуют на выборах президента Российской Федерации: голосование проходит спокойно, происшествий не было, передает корреспондент РИА Новости. Атмосфера в городе во второй день голосования спокойная: в центре много людей, они гуляют, работают кафе и рестораны. Корреспонденту агентства удалось посетить избирательный участок в центре города: отсюда выезжали бригады для надомного голосования, но работает он и очно, люди могут прийти и проголосовать на месте. Участок посещали как пожилые жители Бердянска, так и молодежь. Наблюдатель на участке сообщил РИА Новости, что голосование идет спокойно, без происшествий. "Люди очень довольны, они радуются и надеются на лучшее в нашем государстве, на наше единство. Происшествий на участке не зафиксировано", - рассказал корреспонденту агентства наблюдатель от КПРФ. Председатель участковой избирательной комиссии Софья Ветелкина сообщила журналистам, что на участке приняты необходимые меры безопасности для того, чтобы избежать порчи бюллетеней. Она также подчеркнула, что голосование идет спокойно, и отметила высокую явку. "Явка на самом деле радует, уже около 150 человек проголосовали. Настроение у людей позитивное, можно даже сказать, праздничное. Меры безопасности у нас, я считаю, на высшем уровне, у нас здесь охрана. Росгвардия, полиция - все начеку", - рассказала председатель УИК. Помимо наблюдателей на участке присутствуют волонтеры-медики - они окажут необходимую помощь, если кому-то станет плохо. "Я слежу за тем, чтобы людям не было плохо, для меня это самое главное", - рассказала девушка-волонтер, студентка местного медицинского вуза. Говоря о том, как изменился Бердянск за последнее время, девушка рассказала, что в городе сделали хорошие дороги, появилось больше возможностей для молодежи. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/balitskiy-1933503864.html

https://ria.ru/20240316/skadovsk-1933478422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Бердянска голосуют на выборах президента России Жители Бердянска голосуют на выборах президента России. Работает и надомное голосование, и участки. На участке в центре города наблюдатели рассказали РИА Новости, что голосование идёт спокойно. 2024-03-16T16:37 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бердянск, запорожская область