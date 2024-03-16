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Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:37 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/berdyansk-1933515310.html
Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках
Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках - РИА Новости, 16.03.2024
Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках
Жители Бердянска в Запорожской области голосуют на выборах президента Российской Федерации: голосование проходит спокойно, происшествий не было, передает... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:37
2024-03-16T16:37
выборы президента россии — 2024
бердянск
запорожская область
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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 16 мар - РИА Новости. Жители Бердянска в Запорожской области голосуют на выборах президента Российской Федерации: голосование проходит спокойно, происшествий не было, передает корреспондент РИА Новости. Атмосфера в городе во второй день голосования спокойная: в центре много людей, они гуляют, работают кафе и рестораны. Корреспонденту агентства удалось посетить избирательный участок в центре города: отсюда выезжали бригады для надомного голосования, но работает он и очно, люди могут прийти и проголосовать на месте. Участок посещали как пожилые жители Бердянска, так и молодежь. Наблюдатель на участке сообщил РИА Новости, что голосование идет спокойно, без происшествий. "Люди очень довольны, они радуются и надеются на лучшее в нашем государстве, на наше единство. Происшествий на участке не зафиксировано", - рассказал корреспонденту агентства наблюдатель от КПРФ. Председатель участковой избирательной комиссии Софья Ветелкина сообщила журналистам, что на участке приняты необходимые меры безопасности для того, чтобы избежать порчи бюллетеней. Она также подчеркнула, что голосование идет спокойно, и отметила высокую явку. "Явка на самом деле радует, уже около 150 человек проголосовали. Настроение у людей позитивное, можно даже сказать, праздничное. Меры безопасности у нас, я считаю, на высшем уровне, у нас здесь охрана. Росгвардия, полиция - все начеку", - рассказала председатель УИК. Помимо наблюдателей на участке присутствуют волонтеры-медики - они окажут необходимую помощь, если кому-то станет плохо. "Я слежу за тем, чтобы людям не было плохо, для меня это самое главное", - рассказала девушка-волонтер, студентка местного медицинского вуза. Говоря о том, как изменился Бердянск за последнее время, девушка рассказала, что в городе сделали хорошие дороги, появилось больше возможностей для молодежи. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/balitskiy-1933503864.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Жители Бердянска голосуют на выборах президента России
Жители Бердянска голосуют на выборах президента России. Работает и надомное голосование, и участки. На участке в центре города наблюдатели рассказали РИА Новости, что голосование идёт спокойно.
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бердянск, запорожская область
Выборы президента России — 2024, Бердянск, Запорожская область
Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках

Голосование в Бердянске на выборах президента проходит спокойно, ЧП не было

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Бердянске Запорожской области
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Бердянске Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Бердянске Запорожской области
Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 16 мар - РИА Новости. Жители Бердянска в Запорожской области голосуют на выборах президента Российской Федерации: голосование проходит спокойно, происшествий не было, передает корреспондент РИА Новости.
Атмосфера в городе во второй день голосования спокойная: в центре много людей, они гуляют, работают кафе и рестораны.
Корреспонденту агентства удалось посетить избирательный участок в центре города: отсюда выезжали бригады для надомного голосования, но работает он и очно, люди могут прийти и проголосовать на месте. Участок посещали как пожилые жители Бердянска, так и молодежь. Наблюдатель на участке сообщил РИА Новости, что голосование идет спокойно, без происшествий.
"Люди очень довольны, они радуются и надеются на лучшее в нашем государстве, на наше единство. Происшествий на участке не зафиксировано", - рассказал корреспонденту агентства наблюдатель от КПРФ.
Председатель участковой избирательной комиссии Софья Ветелкина сообщила журналистам, что на участке приняты необходимые меры безопасности для того, чтобы избежать порчи бюллетеней. Она также подчеркнула, что голосование идет спокойно, и отметила высокую явку.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Явка на самом деле радует, уже около 150 человек проголосовали. Настроение у людей позитивное, можно даже сказать, праздничное. Меры безопасности у нас, я считаю, на высшем уровне, у нас здесь охрана. Росгвардия, полиция - все начеку", - рассказала председатель УИК.
Помимо наблюдателей на участке присутствуют волонтеры-медики - они окажут необходимую помощь, если кому-то станет плохо.
"Я слежу за тем, чтобы людям не было плохо, для меня это самое главное", - рассказала девушка-волонтер, студентка местного медицинского вуза.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на избирательном участке в Бердянске Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска
Вчера, 15:41
Говоря о том, как изменился Бердянск за последнее время, девушка рассказала, что в городе сделали хорошие дороги, появилось больше возможностей для молодежи.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта
Вчера, 13:36
 
Выборы президента России — 2024БердянскЗапорожская область
 
 
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