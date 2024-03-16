https://ria.ru/20240316/berdyansk-1933515310.html
Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках
Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках - РИА Новости, 16.03.2024
Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках
Жители Бердянска в Запорожской области голосуют на выборах президента Российской Федерации: голосование проходит спокойно, происшествий не было, передает... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:37
2024-03-16T16:37
2024-03-16T16:37
выборы президента россии — 2024
бердянск
запорожская область
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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 16 мар - РИА Новости. Жители Бердянска в Запорожской области голосуют на выборах президента Российской Федерации: голосование проходит спокойно, происшествий не было, передает корреспондент РИА Новости. Атмосфера в городе во второй день голосования спокойная: в центре много людей, они гуляют, работают кафе и рестораны. Корреспонденту агентства удалось посетить избирательный участок в центре города: отсюда выезжали бригады для надомного голосования, но работает он и очно, люди могут прийти и проголосовать на месте. Участок посещали как пожилые жители Бердянска, так и молодежь. Наблюдатель на участке сообщил РИА Новости, что голосование идет спокойно, без происшествий. "Люди очень довольны, они радуются и надеются на лучшее в нашем государстве, на наше единство. Происшествий на участке не зафиксировано", - рассказал корреспонденту агентства наблюдатель от КПРФ. Председатель участковой избирательной комиссии Софья Ветелкина сообщила журналистам, что на участке приняты необходимые меры безопасности для того, чтобы избежать порчи бюллетеней. Она также подчеркнула, что голосование идет спокойно, и отметила высокую явку. "Явка на самом деле радует, уже около 150 человек проголосовали. Настроение у людей позитивное, можно даже сказать, праздничное. Меры безопасности у нас, я считаю, на высшем уровне, у нас здесь охрана. Росгвардия, полиция - все начеку", - рассказала председатель УИК. Помимо наблюдателей на участке присутствуют волонтеры-медики - они окажут необходимую помощь, если кому-то станет плохо. "Я слежу за тем, чтобы людям не было плохо, для меня это самое главное", - рассказала девушка-волонтер, студентка местного медицинского вуза. Говоря о том, как изменился Бердянск за последнее время, девушка рассказала, что в городе сделали хорошие дороги, появилось больше возможностей для молодежи. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/balitskiy-1933503864.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933512008_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_1094733fb0b05faf1cc19be52344e027.jpg
Жители Бердянска голосуют на выборах президента России
Жители Бердянска голосуют на выборах президента России. Работает и надомное голосование, и участки. На участке в центре города наблюдатели рассказали РИА Новости, что голосование идёт спокойно.
2024-03-16T16:37
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PT0M40S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бердянск, запорожская область
Выборы президента России — 2024, Бердянск, Запорожская область
Жители Бердянска рассказали об атмосфере на избирательных участках
Голосование в Бердянске на выборах президента проходит спокойно, ЧП не было
БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 16 мар - РИА Новости. Жители Бердянска в Запорожской области голосуют на выборах президента Российской Федерации: голосование проходит спокойно, происшествий не было, передает корреспондент РИА Новости.
Атмосфера в городе во второй день голосования спокойная: в центре много людей, они гуляют, работают кафе и рестораны.
Корреспонденту агентства удалось посетить избирательный участок в центре города: отсюда выезжали бригады для надомного голосования, но работает он и очно, люди могут прийти и проголосовать на месте. Участок посещали как пожилые жители Бердянска, так и молодежь. Наблюдатель на участке сообщил РИА Новости, что голосование идет спокойно, без происшествий.
"Люди очень довольны, они радуются и надеются на лучшее в нашем государстве, на наше единство. Происшествий на участке не зафиксировано", - рассказал корреспонденту агентства наблюдатель от КПРФ
.
Председатель участковой избирательной комиссии Софья Ветелкина сообщила журналистам, что на участке приняты необходимые меры безопасности для того, чтобы избежать порчи бюллетеней. Она также подчеркнула, что голосование идет спокойно, и отметила высокую явку.
Второй день голосования на выборах президента России
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11
"Явка на самом деле радует, уже около 150 человек проголосовали. Настроение у людей позитивное, можно даже сказать, праздничное. Меры безопасности у нас, я считаю, на высшем уровне, у нас здесь охрана. Росгвардия
, полиция - все начеку", - рассказала председатель УИК.
Помимо наблюдателей на участке присутствуют волонтеры-медики - они окажут необходимую помощь, если кому-то станет плохо.
"Я слежу за тем, чтобы людям не было плохо, для меня это самое главное", - рассказала девушка-волонтер, студентка местного медицинского вуза.
Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска
Говоря о том, как изменился Бердянск за последнее время, девушка рассказала, что в городе сделали хорошие дороги, появилось больше возможностей для молодежи.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта