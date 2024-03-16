https://ria.ru/20240316/belgorod-1933494169.html

Иностранный наблюдатель оценила готовность белгородцев голосовать

Иностранный наблюдатель оценила готовность белгородцев голосовать - РИА Новости, 16.03.2024

Иностранный наблюдатель оценила готовность белгородцев голосовать

Иностранный наблюдатель Стефани Сарах Тогба, представляющая делегацию из Кот-д'Ивуар, поделилась с РИА Новости своими впечатлениями о процессе голосования на... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:58

2024-03-16T14:58

2024-03-16T15:46

выборы президента россии — 2024

в мире

белгород

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

кот-д'ивуар

владислав даванков

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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Иностранный наблюдатель Стефани Сарах Тогба, представляющая делегацию из Кот-д'Ивуар, поделилась с РИА Новости своими впечатлениями о процессе голосования на выборах президента РФ в Белгороде, она отметила, что выборы проходят организовано и, несмотря на обстановку, "люди идут". Стефани, присутствовавшая на избирательных участках в Белгороде, отметила, что выборы организованы на высоком уровне. "На участках все оборудовано... по международным стандартам. Видим, что ситуация непростая, но люди идут голосовать - и это очень замечательно", - сказала она. Наблюдатель из Египта Майкл Эмад Салиб сообщил, что он в пятницу был на восьми участках - везде была прекрасная организация, нарушений нигде не было обнаружено. Международные наблюдатели заявили, что голосование на президентских выборах в Белгороде проходит свободно. В субботу они посетят восемь избирательных участков в Белгороде. Руководитель Центра избирательного права и процесса подготовки организаторов выборов международных наблюдателей БГТУ им. Шухова Оксана Владимирова рассказала журналистам, что центр, открывшийся в 2023 году, подготовил 16 наблюдателей. В текущем году центр выставил своих наблюдателей на выборы президента, представляющих Казахстан, Узбекистан, Кот-д'Ивуар, Египет и Сирию. Наблюдатели следят за процессом голосования, фиксируя его ход и отсутствие нарушений, и работают с экспертной группой для анализа собранной информации. "Ребята осмотрели участки на территории Корочи, в Бехтеевке были вчера и посмотрели два участка. Также посетили Прохоровку и осмотрели четыре участка. Пока нарушения не были зафиксированы нашими международными наблюдателями", - заявила Владимирова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/progolosovavshie-1933493123.html

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в мире, белгород, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), кот-д'ивуар, владислав даванков, совет федерации рф