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Вторую линию завода по выпуску алюминиевых банок в Ульяновске введут летом - РИА Новости, 15.03.2024
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Ульяновская область
 
20:44 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/zavod-1933362916.html
Вторую линию завода по выпуску алюминиевых банок в Ульяновске введут летом
Вторую линию завода по выпуску алюминиевых банок в Ульяновске введут летом - РИА Новости, 15.03.2024
Вторую линию завода по выпуску алюминиевых банок в Ульяновске введут летом
Ввод в эксплуатацию второй линии завода по производству алюминиевых банок в Ульяновской области запланирован на лето 2024 года, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:44
2024-03-15T20:44
ульяновская область
ульяновск
ульяновская область
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию второй линии завода по производству алюминиевых банок в Ульяновской области запланирован на лето 2024 года, сообщает пресс-служба компании "Арнест Упаковочные Решения". В пятницу на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске состоялось официальное открытие нового завода по производству алюминиевых банок для напитков. После выхода на проектную мощность завод сможет производить 1,6 миллиарда банок в год. Общий объем инвестиций в проект превысил 13,5 млрд. руб. По данным пресс-службы, реализацию проекта по строительству завода в Ульяновске начал предыдущий владелец активов – американская компания Ball Corporation. 15 октября 2021 года в Ульяновске состоялась официальная церемония закладки первого камня. Впоследствии проект был заморожен в связи с уходом компании с российского рынка. Новый собственник — группа "Арнест" — объявил о возобновлении строительства в декабре 2022 года. "В ноябре 2022 года мы столкнулись с задачей - удовлетворить спрос российского рынка на алюминиевую банку для напитков. Как лидер рынка, мы взяли на себя ответственность максимально быстро решить этот вопрос. Строительство здания завода и монтаж оборудования для первой линии нам удалось завершить в течение года. Ввод в эксплуатацию второй линии запланирован на лето 2024 года. Важно, что завод построен на перспективу и обладает потенциалом для дальнейшего наращивания производства", – приводятся в сообщении слова президента группы "Арнест" Алексея Сагала.
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ульяновск, ульяновская область
Ульяновская область, Ульяновск, Ульяновская область

Вторую линию завода по выпуску алюминиевых банок в Ульяновске введут летом

© Фото : пресс-служба компании "Арнест Упаковочные Решения"В Ульяновске состоялось официальное открытие нового завода по производству алюминиевых банок для напитков
В Ульяновске состоялось официальное открытие нового завода по производству алюминиевых банок для напитков - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : пресс-служба компании "Арнест Упаковочные Решения"
В Ульяновске состоялось официальное открытие нового завода по производству алюминиевых банок для напитков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию второй линии завода по производству алюминиевых банок в Ульяновской области запланирован на лето 2024 года, сообщает пресс-служба компании "Арнест Упаковочные Решения".
В пятницу на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске состоялось официальное открытие нового завода по производству алюминиевых банок для напитков. После выхода на проектную мощность завод сможет производить 1,6 миллиарда банок в год. Общий объем инвестиций в проект превысил 13,5 млрд. руб.
По данным пресс-службы, реализацию проекта по строительству завода в Ульяновске начал предыдущий владелец активов – американская компания Ball Corporation. 15 октября 2021 года в Ульяновске состоялась официальная церемония закладки первого камня. Впоследствии проект был заморожен в связи с уходом компании с российского рынка. Новый собственник — группа "Арнест" — объявил о возобновлении строительства в декабре 2022 года.
"В ноябре 2022 года мы столкнулись с задачей - удовлетворить спрос российского рынка на алюминиевую банку для напитков. Как лидер рынка, мы взяли на себя ответственность максимально быстро решить этот вопрос. Строительство здания завода и монтаж оборудования для первой линии нам удалось завершить в течение года. Ввод в эксплуатацию второй линии запланирован на лето 2024 года. Важно, что завод построен на перспективу и обладает потенциалом для дальнейшего наращивания производства", – приводятся в сообщении слова президента группы "Арнест" Алексея Сагала.
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