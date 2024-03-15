https://ria.ru/20240315/vybory-1933386698.html

Явка избирателей на выборах в Новгородской области достигла 36,65 процента

Явка избирателей на выборах в Новгородской области достигла 36,65 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Новгородской области достигла 36,65 процента

Явка в Новгородской области на выборах президента РФ на 20.00 мск составила более 36% без учета проголосовавших по ДЭГ, сообщает пресс-служба избирательной... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:37

2024-03-15T22:37

2024-03-15T22:37

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

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новгородская область

политика

поддорский район

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Явка в Новгородской области на выборах президента РФ на 20.00 мск составила более 36% без учета проголосовавших по ДЭГ, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. В регионе проголосовало в пятницу более 160 тысяч человек или 36,65% избирателей. Больше всего проголосовало в Поддорском районе – 47,8%. Меньше всего – в Чудовском районе (около 31%). Великий Новгород на 12-м месте из 22-х с явкой чуть более 37%. Почти 35 тысяч жителей области решили голосовать дистанционно. По состоянию на 20.00 по ДЭГ проголосовали 65% избирателей или около 23 тысяч человек. В пятницу в Новгородской области работали 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. В выборах могут принять участие более 470 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, россия, новгородская область, политика, поддорский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф