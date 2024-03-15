https://ria.ru/20240315/vybory-1933374618.html

Явка избирателей на выборах в Татарстане достигла 37,77 процента

Явка избирателей на выборах в Татарстане достигла 37,77 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Татарстане достигла 37,77 процента

Явка на выборах президента РФ в Татарстане по итогам первого дня голосования составила 37,77%, сообщил председатель центризбиркома республики Андрей Кондратьев. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:34

2024-03-15T21:34

2024-03-15T21:34

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КАЗАНЬ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Татарстане по итогам первого дня голосования составила 37,77%, сообщил председатель центризбиркома республики Андрей Кондратьев. "По предварительным данным ГАС "Выборы", на 20.00 в Татарстане проголосовали 37,77% избирателей", - сказал Кондратьев журналистам. Он отметил, что примерно 2% избирателей воспользовались возможностью голосования на дому. Кондратьев добавил, что голосование в первый день выборов прошло в штатном режиме, по данным оперативного штаба, происшествий на избирательных участках не зафиксировано, жалоб и обращений по поводу нарушения избирательного законодательства в ЦИК республики не поступало. По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителя республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, николай харитонов