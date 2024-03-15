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Явка на выборах в Нижегородской области превысила 29 процентов

Явка на выборах в Нижегородской области превысила 29 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Нижегородской области превысила 29 процентов

Явка избирателей в первый день выборов президента России в Нижегородской области составила 29,3%, сообщила журналистам председатель областной избирательной... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:29

2024-03-15T21:29

2024-03-15T21:29

выборы президента россии — 2024

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нижегородская область

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николай харитонов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей в первый день выборов президента России в Нижегородской области составила 29,3%, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская. "По состоянию на 20.00 (совпадает с мск - ред.) явка на избирательных участках составила 29,33%. Если в цифрах, то это 643 436 избирателей проголосовали на избирательных участках", - сказала Красилевская. По ее словам, к 20.00 более 62% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования. По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе будут работать 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Выборы продолжатся в субботу и воскресенье. Явка избирателей в Нижегородской области на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся один день, составила 65,98%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, политика, нижегородская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф