https://ria.ru/20240315/vybory-1933353277.html

Жители Бурятии приходили на выборы в костюмах животных

Жители Бурятии приходили на выборы в костюмах животных - РИА Новости, 15.03.2024

Жители Бурятии приходили на выборы в костюмах животных

Жители Бурятии в первый из трех дней голосования на выборах президента РФ приходили на участки в костюмах животных и героев сказок, сообщает медиацентр,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:08

2024-03-15T20:08

2024-03-15T20:08

выборы президента россии — 2024

политика

россия

улан-удэ

кабанский район

чебурашка

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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УЛАН-УДЭ, 15 мар – РИА Новости. Жители Бурятии в первый из трех дней голосования на выборах президента РФ приходили на участки в костюмах животных и героев сказок, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "На выборах активно участвуют герои и персонажи сказок. Приходят и жители таежного леса – кабан, медведь, тарбаган… В школу №2 (города Улан-Удэ - ред.) отдать свой голос пришел Чебурашка", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. По его данным, белый медведь, который еле прошел через рамку металлодетектора, появился в селе Орлик на избирательном участке №503. В том же Орлике, только на УИК №504, пришли голосовать "вожаки ячьего стада". Среди избирателей Кабанского района республики был замечен кабан, а в доме культуры "Шахтер" в Гусиноозерске на голосование приходили символы Селенгинского района - гуси Баир и Дарима, в Тарбагатайском районе уже их символ - тарбаган. Также, по данным медиацентра, в первый день голосования жители Бурятии приходили на участки целым заводом, футбольной и хоккейной командами, большой группой рыбаков. Многие избиратели были наряжены в бурятские, русские, эвенкийские, казачьи костюмы, эффектно добирались до места голосования на лошадях и санях. В первый день выборов в республике открылось более 800 избирательных участков. Количество избирателей в регионе составляет почти 700 тысяч человек. По итогам первого дня голосования явка в Бурятии составила 40,02%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, россия, улан-удэ, кабанский район, чебурашка, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф