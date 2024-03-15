https://ria.ru/20240315/vybory-1933344191.html

Явка на выборах президента в Херсонской области достигла 68,66 процента

Явка на выборах президента в Херсонской области достигла 68,66 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента в Херсонской области достигла 68,66 процента

Явка на выборах президента России в Херсонской области по итогам первого дня голосования составила 68,66%, сообщила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:24

2024-03-15T19:24

2024-03-15T19:24

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Херсонской области по итогам первого дня голосования составила 68,66%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. "Завершился первый день основного голосования на выборах президента Российской Федерации в Херсонской области. Несмотря на высокую явку, которая с учетом досрочного голосования на сегодняшний день составила 68,66%, к сожалению, не обошлось без провокаций со стороны Украины", - сказала Захарова. Руководитель областного избиркома сообщила, что в течение дня украинская армия обстреляла избирательные участки в Херсонской области в городе Каховка и в селе Брилевка Алешкинского района. В Брилевке в результате обстрела есть раненые. Кроме того, в городе Скадовск около избирательного участка произошел теракт. "Было несколько террористических действий, которые были направлены на дискредитацию процесса и на дестабилизацию обстановки в регионе... Беспринципные действия, террористические действия Украины направлены в отношении мирного населения... Несмотря на угрозы, которые сыпятся в интернет-сегменте, которые распространяются самыми разнообразными способами, несмотря на все запугивания со стороны Украины, люди идут на участки", - сказала Захарова. Председатель Херсонской областной избирательной комиссии подчеркнула, что все участковые избиркомы региона продолжат свою работу 16 и 17 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), херсонская область , украина, россия, николай харитонов, совет федерации рф