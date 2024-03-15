https://ria.ru/20240315/vybory-1933335155.html

Беженцы из Палестины проголосуют на выборах президента России в Ингушетии

Беженцы из Палестины проголосуют на выборах президента России в Ингушетии - РИА Новости, 15.03.2024

Беженцы из Палестины проголосуют на выборах президента России в Ингушетии

Имеющие российское гражданство беженцы из Палестины, которые находятся в Ингушетии, примут участие в выборах президента России, сообщило правительство региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:52

2024-03-15T18:52

2024-03-15T18:53

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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Имеющие российское гражданство беженцы из Палестины, которые находятся в Ингушетии, примут участие в выборах президента России, сообщило правительство региона. Ранее сообщалось, что с середины декабря 2023 года в Ингушетию прибыло более 120 беженцев из сектора Газа, среди которых больше 70 детей. "Вынужденные переселенцы из сектора Газа с гражданством России, проживающие на территории Республики Ингушетия, примут участие в выборах президента Российской Федерации. Всего к выборам присоединятся 11 палестинцев, достигшие 18-летнего возраста", - говорится в сообщении. Отмечается, что они проголосуют на избирательном участке, расположенном на базе Центра образования в Магасе. В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 20,68%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, палестина, николай харитонов, республика ингушетия, политика