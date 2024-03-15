https://ria.ru/20240315/vybory-1933293789.html

Явка избирателей на выборах в Новгородской области достигла 26,31 процента

Явка избирателей на выборах в Новгородской области достигла 26,31 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Новгородской области достигла 26,31 процента

Явка в Новгородской области на выборах президента РФ на 15.00 мск составила более 26% без учета проголосовавших по ДЭГ, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:54

2024-03-15T16:54

2024-03-15T16:54

выборы президента россии — 2024

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новгородская область

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россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Явка в Новгородской области на выборах президента РФ на 15.00 мск составила более 26% без учета проголосовавших по ДЭГ, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева. "Первый день голосования проходит с активным участием избирателей... Явка на 15.00 составила 26,31%. Придя на избирательный участок, всего проголосовало 115 063 человека, без учета проголосовавших по ДЭГ", - сказала Лебедева во время брифинга. Больше всего проголосовали в Волотовском районе – более 40%. Меньше всего – в Новгородском районе (порядка 22%). Великий Новгород на 18 месте из 22 с явкой чуть более 25%. Почти 35 тысяч жителей области решили голосовать дистанционно, подав до 12 марта заявление на Госуслугах. По состоянию на 15.00 по ДЭГ проголосовали более 42% избирателей или порядка 15 тысяч человек. По словам Лебедевой, нарушений на избирательных участках не зафиксировано. В пятницу в 08.00 в Новгородской области открылись 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. Впервые в Великом Новгороде слабовидящим и незрячим избирателям на участках помогают аудиоассистенты. На 44 участках работают КОИБы. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, новгородская область, политика, россия, великий новгород, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф