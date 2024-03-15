https://ria.ru/20240315/vybory-1933236945.html

Явка на выборах в Калининградской области достигла 10,78 процента

Явка на выборах в Калининградской области достигла 10,78 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Калининградской области достигла 10,78 процента

Явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области на 12.00 (13.00 мск) составила 10,78%, сообщили журналистам в облизбиркоме. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:29

2024-03-15T14:29

2024-03-15T14:29

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

политика

калининградская область

россия

советск

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области на 12.00 (13.00 мск) составила 10,78%, сообщили журналистам в облизбиркоме. "По состоянию на 12.00 (13.00 мск) 15 марта явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 10,78%. Это 67 537 избирателей. Дистанционно проголосовали 13 958 избирателей или 21% из тех, кто подал заявление", - заявили в облизбиркоме. По информации избиркома, количество избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в Калининградской области 839 361 человек. Из них более 8 000 впервые голосующих. На дистанционное электронное голосование подали заявление 68 071 человек. В регионе открыто 106 пунктов дистанционного электронного голосования (дополнительных помещений, оборудованных рабочими местами для дистанционно-электронного голосования избирателей). В Калининградской области открыты 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области работают пять пунктов для голосования. Два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново. Голосование, которое началось в Калининградской области в 8.00 по местному времени, завершится последним в стране, 17 марта в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, политика, калининградская область, россия, советск, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф