https://ria.ru/20240315/vybory-1933231647.html

Явка избирателей на выборах в Алтайском крае достигла 13,16 процента

Явка избирателей на выборах в Алтайском крае достигла 13,16 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Алтайском крае достигла 13,16 процента

Более 13% избирателей Алтайского края проголосовали на выборах президента РФ, данные на 15.00 (11.00 мск) без учёта дистанционного голосования приводят в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:17

2024-03-15T14:17

2024-03-15T14:17

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

политика

алтайский край

россия

алейский район

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933222508_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_737d1798297bb60cce5009bf459b2d87.jpg

БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Более 13% избирателей Алтайского края проголосовали на выборах президента РФ, данные на 15.00 (11.00 мск) без учёта дистанционного голосования приводят в крайизбиркоме. "По данным ГАС "Выборы" по состоянию на 15.00 часов в первый день голосования, 15 марта 2024 года, на избирательных участках проголосовал 194 091 избиратель (без учета дистанционного электронного голосования). Явка составила 13,16% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Самыми активными стали избиратели ЗАТО Сибирский – участие в голосовании приняли 36,2%. Также среди лидеров Алейский район – явка 29,9%, муниципальный округ Суетский район – 26,5%, явка свыше 23% - в Усть-Пристанском, Заринском и Краснощековском районах. В Алтайском крае свои двери открыл 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Алтайском крае составила 65,4%.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

алтайский край

россия

алейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента рф, политика, алтайский край, россия, алейский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф