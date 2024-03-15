В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны
Зампред ЦИК призвал усилить безопасность на участках из-за вылитых в урны чернил
Женщина голосует на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В двух субъектах России в урны для голосования неизвестные вылили чернила, сообщил зампред Центризбиркома России Николай Булаев, призвав усилить безопасность на избирательных участках.
Первый день основного голосования на выборах президента стартовал 15 марта.
"В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков голосования", — сказал на заседании ЦИК России Булаев, обращаясь к избирательным комиссиям. Он рассказал, что бюллетени портятся до состояния невозможности определить выбор избирателя.
В свою очередь, председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций во время голосования. По ее словам, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, а также фиксируются звонки от якобы Росгвардии о том, что ведется проверка тревожных кнопок. "Это не просто слова, которые я говорила все эти дни. Это реально жизнь. Мы готовились, и они (провокаторы. — Прим. ред.) готовились", — заявила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.