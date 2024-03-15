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В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны - РИА Новости, 15.03.2024
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12:15 15.03.2024 (обновлено: 18:57 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933175016.html
В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны
В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны - РИА Новости, 15.03.2024
В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны
В двух субъектах России в урны для голосования неизвестные вылили чернила, сообщил зампред Центризбиркома России Николай Булаев, призвав усилить безопасность на РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:15
2024-03-15T18:57
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай булаев
цик рф
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В двух субъектах России в урны для голосования неизвестные вылили чернила, сообщил зампред Центризбиркома России Николай Булаев, призвав усилить безопасность на избирательных участках. Первый день основного голосования на выборах президента стартовал 15 марта. "В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков голосования", — сказал на заседании ЦИК России Булаев, обращаясь к избирательным комиссиям. Он рассказал, что бюллетени портятся до состояния невозможности определить выбор избирателя. В свою очередь, председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций во время голосования. По ее словам, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, а также фиксируются звонки от якобы Росгвардии о том, что ведется проверка тревожных кнопок. "Это не просто слова, которые я говорила все эти дни. Это реально жизнь. Мы готовились, и они (провокаторы. — Прим. ред.) готовились", — заявила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, николай булаев, цик рф, карачаево-черкесская республика (кчр)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, ЦИК РФ, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны

Зампред ЦИК призвал усилить безопасность на участках из-за вылитых в урны чернил

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина голосует на выборах президента России
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В двух субъектах России в урны для голосования неизвестные вылили чернила, сообщил зампред Центризбиркома России Николай Булаев, призвав усилить безопасность на избирательных участках.
Первый день основного голосования на выборах президента стартовал 15 марта.
Женщина вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Кадры с камеры видеонаблюдения
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве
Вчера, 14:10
"В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков голосования", — сказал на заседании ЦИК России Булаев, обращаясь к избирательным комиссиям. Он рассказал, что бюллетени портятся до состояния невозможности определить выбор избирателя.
В свою очередь, председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций во время голосования. По ее словам, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, а также фиксируются звонки от якобы Росгвардии о том, что ведется проверка тревожных кнопок. "Это не просто слова, которые я говорила все эти дни. Это реально жизнь. Мы готовились, и они (провокаторы. — Прим. ред.) готовились", — заявила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай БулаевЦИК РФКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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