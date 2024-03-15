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Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента

Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента

Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:01

2024-03-15T12:01

2024-03-15T12:59

выборы президента россии — 2024

политика

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале."За 13 часов с помощью ДЭГ проголосовали 1,6 миллиона человек. Это 35% зарегистрированных на платформе пользователей", — уточнили в ведомстве.Всего около пяти миллионов россиян изъявили желание дистанционно участвовать в выборах президента.Принять участие в ДЭГ могут жители 28 регионов, заранее подавшие заявки через портал "Госуслуги" и получившие статус "Учтено". Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на vybory.gov.ru, авторизоваться и ввести код из СМС.Москвичам подавать заявление не нужно, для них голосование проходит на портале mos.ru.Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.Избирательные участки открылись уже по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 пятницы открылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.Общая явка к 12:05 мск первого дня голосования составила 5,66%, сообщили в ЦИК.Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.

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политика, россия, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)