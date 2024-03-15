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Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:34 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933079414.html
Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Магаданской области Сергей Носов ровно в 8.00 (0.00 мск) - на открытии одного из избирательный участков в Магадане - проголосовал на выборах... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:34
2024-03-15T00:34
выборы президента россии — 2024
политика
магаданская область
россия
сергей носов
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МАГАДАН, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов ровно в 8.00 (0.00 мск) - на открытии одного из избирательный участков в Магадане - проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Готовиться к проведению выборов мы начали сразу после решения Думы. И о результатах подготовки говорят хотя бы такие цифры досрочного голосования. По-моему, такого голосования досрочного не было все предыдущие разы. Мы вместе с избиркомом организовали посещение вахтовых поселков по несколько раз, с учетом смены вахты. Поэтому достаточно большое количество людей сегодня проголосовало досрочно, вместе с нашими удаленными национальными поселками. И сегодня старт голосования действительно также активный" , - сказал Носов журналистам сразу после голосования. Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240314/vybory-1933067603.html
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политика, магаданская область, россия, сергей носов
Выборы президента России — 2024, Политика, Магаданская область, Россия, Сергей Носов
Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Магаданской области Носов проголосовал на выборах президента России

© Фото : Правительство Магаданской областиГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Правительство Магаданской области
Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
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МАГАДАН, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов ровно в 8.00 (0.00 мск) - на открытии одного из избирательный участков в Магадане - проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Готовиться к проведению выборов мы начали сразу после решения Думы. И о результатах подготовки говорят хотя бы такие цифры досрочного голосования. По-моему, такого голосования досрочного не было все предыдущие разы. Мы вместе с избиркомом организовали посещение вахтовых поселков по несколько раз, с учетом смены вахты. Поэтому достаточно большое количество людей сегодня проголосовало досрочно, вместе с нашими удаленными национальными поселками. И сегодня старт голосования действительно также активный" , - сказал Носов журналистам сразу после голосования.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Член избирательной комиссии на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России
Вчера, 22:03
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМагаданская областьРоссияСергей Носов
 
 
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