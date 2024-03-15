https://ria.ru/20240315/vybory-1933079414.html

Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ровно в 8.00 (0.00 мск) - на открытии одного из избирательный участков в Магадане - проголосовал на выборах... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:34

2024-03-15T00:34

2024-03-15T00:34

выборы президента россии — 2024

политика

магаданская область

россия

сергей носов

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МАГАДАН, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов ровно в 8.00 (0.00 мск) - на открытии одного из избирательный участков в Магадане - проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Готовиться к проведению выборов мы начали сразу после решения Думы. И о результатах подготовки говорят хотя бы такие цифры досрочного голосования. По-моему, такого голосования досрочного не было все предыдущие разы. Мы вместе с избиркомом организовали посещение вахтовых поселков по несколько раз, с учетом смены вахты. Поэтому достаточно большое количество людей сегодня проголосовало досрочно, вместе с нашими удаленными национальными поселками. И сегодня старт голосования действительно также активный" , - сказал Носов журналистам сразу после голосования. Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, магаданская область, россия, сергей носов