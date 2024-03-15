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Корабли ВМФ продолжили поход после учений "Морской пояс безопасности"
Корабли ВМФ продолжили поход после учений "Морской пояс безопасности" - РИА Новости, 15.03.2024
Корабли ВМФ продолжили поход после учений "Морской пояс безопасности"
Российский крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули иранский порт Чехбехар после завершения совместных учений ВМФ России, Ирана и Китая "Морской... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:02
2024-03-15T16:02
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули иранский порт Чехбехар после завершения совместных учений ВМФ России, Ирана и Китая "Морской пояс безопасности-2024" и продолжили выполнение задач по плану дальнего похода, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул иранский порт Чехбехар и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в четверг, завершающий день совместного международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2024", российские моряки провели спортивные соревнования со своими иранскими и китайскими коллегами на берегу: сыграли в футбол, волейбол, провели эстафету и перетягивание каната. Также участники учения смогли посетить корабли друг друга и побывать на экскурсии в городе Чехбехар. Вечером состоялась церемония закрытия учения "Морской пояс безопасности-2024" с участием представителей всех участвовавших в нём кораблей. Как отметили в МО РФ, иранские, китайские и российские военные моряки отработали совместное маневрирование в Оманском заливе, провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям, а также провели операцию по освобождению захваченного пиратами судна. Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности" проводится шестой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря Индийского океана в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана и Китая, а также ВМФ России. В этом году в нём было задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. Впервые в качестве наблюдателей в учении приняли участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.
https://ria.ru/20240310/kreyser-1932109843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иран, безопасность, вмф рф
Россия, Иран, Безопасность, ВМФ РФ
Корабли ВМФ продолжили поход после учений "Морской пояс безопасности"
"Варяг" и "Маршал Шапошников" продолжили поход после совместных учений в Иране
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули иранский порт Чехбехар после завершения совместных учений ВМФ России, Ирана и Китая "Морской пояс безопасности-2024" и продолжили выполнение задач по плану дальнего похода, сообщили в Минобороны РФ.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул иранский порт Чехбехар и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в четверг, завершающий день совместного международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2024", российские моряки провели спортивные соревнования со своими иранскими и китайскими коллегами на берегу: сыграли в футбол, волейбол, провели эстафету и перетягивание каната. Также участники учения смогли посетить корабли друг друга и побывать на экскурсии в городе Чехбехар. Вечером состоялась церемония закрытия учения "Морской пояс безопасности-2024" с участием представителей всех участвовавших в нём кораблей.
Как отметили в МО РФ, иранские, китайские и российские военные моряки отработали совместное маневрирование в Оманском заливе
, провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям, а также провели операцию по освобождению захваченного пиратами судна.
Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности" проводится шестой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря Индийского океана
в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана и Китая, а также ВМФ России. В этом году в нём было задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. Впервые в качестве наблюдателей в учении приняли участие представители ВМС Пакистана
, Казахстана
, Азербайджана
, Омана
, Индии
и ЮАР
.
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