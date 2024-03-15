https://ria.ru/20240315/ucheniya-1933275810.html

Корабли ВМФ продолжили поход после учений "Морской пояс безопасности"

Корабли ВМФ продолжили поход после учений "Морской пояс безопасности" - РИА Новости, 15.03.2024

Корабли ВМФ продолжили поход после учений "Морской пояс безопасности"

Российский крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули иранский порт Чехбехар после завершения совместных учений ВМФ России, Ирана и Китая "Морской... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:02

2024-03-15T16:02

2024-03-15T16:02

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули иранский порт Чехбехар после завершения совместных учений ВМФ России, Ирана и Китая "Морской пояс безопасности-2024" и продолжили выполнение задач по плану дальнего похода, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул иранский порт Чехбехар и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в четверг, завершающий день совместного международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2024", российские моряки провели спортивные соревнования со своими иранскими и китайскими коллегами на берегу: сыграли в футбол, волейбол, провели эстафету и перетягивание каната. Также участники учения смогли посетить корабли друг друга и побывать на экскурсии в городе Чехбехар. Вечером состоялась церемония закрытия учения "Морской пояс безопасности-2024" с участием представителей всех участвовавших в нём кораблей. Как отметили в МО РФ, иранские, китайские и российские военные моряки отработали совместное маневрирование в Оманском заливе, провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям, а также провели операцию по освобождению захваченного пиратами судна. Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности" проводится шестой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря Индийского океана в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана и Китая, а также ВМФ России. В этом году в нём было задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. Впервые в качестве наблюдателей в учении приняли участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

https://ria.ru/20240310/kreyser-1932109843.html

https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иран, безопасность, вмф рф