https://ria.ru/20240315/stoltenberg-1933338922.html
НАТО анонсировала визит Столтенберга в Закавказье 17-19 марта
НАТО анонсировала визит Столтенберга в Закавказье 17-19 марта - РИА Новости, 15.03.2024
НАТО анонсировала визит Столтенберга в Закавказье 17-19 марта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 17 по 19 марта посетит Азербайджан, Грузию и Армению, говорится в сообщении пресс-службы альянса. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:03
2024-03-15T19:03
2024-03-15T19:31
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 17 по 19 марта посетит Азербайджан, Грузию и Армению, говорится в сообщении пресс-службы альянса."В период с 17 по 19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию", - говорится в сообщении.По имеющейся информации, 17 марта Столтенберг проведет встречу в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 18 марта - с главами МИД и минобороны Азербайджана. В тот же день он направится в Грузию, а 19 марта встретится с президентом и премьером Армении.
https://ria.ru/20240311/frantsiya-1932210091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, нато, йенс столтенберг, грузия
В мире, Армения, Азербайджан, НАТО, Йенс Столтенберг, Грузия
НАТО анонсировала визит Столтенберга в Закавказье 17-19 марта
НАТО: Столтенберг 17-19 марта посетит Армению, Грузию и Азербайджан