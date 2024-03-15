https://ria.ru/20240315/stoltenberg-1933338922.html

НАТО анонсировала визит Столтенберга в Закавказье 17-19 марта

НАТО анонсировала визит Столтенберга в Закавказье 17-19 марта - РИА Новости, 15.03.2024

НАТО анонсировала визит Столтенберга в Закавказье 17-19 марта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 17 по 19 марта посетит Азербайджан, Грузию и Армению, говорится в сообщении пресс-службы альянса. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:03

2024-03-15T19:03

2024-03-15T19:31

в мире

армения

азербайджан

нато

йенс столтенберг

грузия

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 17 по 19 марта посетит Азербайджан, Грузию и Армению, говорится в сообщении пресс-службы альянса."В период с 17 по 19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию", - говорится в сообщении.По имеющейся информации, 17 марта Столтенберг проведет встречу в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 18 марта - с главами МИД и минобороны Азербайджана. В тот же день он направится в Грузию, а 19 марта встретится с президентом и премьером Армении.

https://ria.ru/20240311/frantsiya-1932210091.html

армения

азербайджан

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, нато, йенс столтенберг, грузия