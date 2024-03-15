https://ria.ru/20240315/simonyan-1933396754.html

Симоньян рассказала о просьбе жителей освобожденной Авдеевки

Симоньян рассказала о просьбе жителей освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 16.03.2024

Симоньян рассказала о просьбе жителей освобожденной Авдеевки

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Своя правда" с Романом Бабаяном на НТВ, что у... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-15T23:58

2024-03-15T23:58

2024-03-16T00:09

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

запорожская область

маргарита симоньян

роман бабаян

сергей кириенко

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Своя правда" с Романом Бабаяном на НТВ, что у жителей освобожденной Авдеевки в ДНР есть только две просьбы, и одна из них — проголосовать на выборах президента России. Медиаменеджер рассказала, что жители, в том числе недавно освобожденных регионов, "удивительно" относятся к нынешним выборам президента страны. Симоньян привела пример, которым с ней поделился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко после посещения Авдеевки. "Он приехал в Авдеевку... и там у людей было две просьбы. Просьба первая — дайте хлеба, просьба вторая — дайте проголосовать.... чтобы успели участки поставить, организовать голосование", — отметила медиаменеджер. Главред также рассказала, как один из ее подписчиков из Запорожской области написал о том, что к ним пришли члены избиркома для голосования на дому. "И он пишет: мама моя проголосовала, а я отказался... Я всегда голосовал, пока мы были в составе Украины, более того, я даже сам был депутатом, никакие выборы, даже местные, не пропускал. А теперь впервые в жизни есть возможность проголосовать в России. Неужели я до участка не дойду?" — сообщила Симоньян.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/simonyan-1933395496.html

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

авдеевка

запорожская область

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