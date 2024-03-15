Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала о просьбе жителей освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 15.03.2024 (обновлено: 00:09 16.03.2024)
https://ria.ru/20240315/simonyan-1933396754.html
Симоньян рассказала о просьбе жителей освобожденной Авдеевки
Симоньян рассказала о просьбе жителей освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 16.03.2024
Симоньян рассказала о просьбе жителей освобожденной Авдеевки
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Своя правда" с Романом Бабаяном на НТВ, что у... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-15T23:58
2024-03-16T00:09
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
запорожская область
маргарита симоньян
роман бабаян
сергей кириенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Своя правда" с Романом Бабаяном на НТВ, что у жителей освобожденной Авдеевки в ДНР есть только две просьбы, и одна из них — проголосовать на выборах президента России. Медиаменеджер рассказала, что жители, в том числе недавно освобожденных регионов, "удивительно" относятся к нынешним выборам президента страны. Симоньян привела пример, которым с ней поделился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко после посещения Авдеевки. "Он приехал в Авдеевку... и там у людей было две просьбы. Просьба первая — дайте хлеба, просьба вторая — дайте проголосовать.... чтобы успели участки поставить, организовать голосование", — отметила медиаменеджер. Главред также рассказала, как один из ее подписчиков из Запорожской области написал о том, что к ним пришли члены избиркома для голосования на дому. &quot;И он пишет: мама моя проголосовала, а я отказался... Я всегда голосовал, пока мы были в составе Украины, более того, я даже сам был депутатом, никакие выборы, даже местные, не пропускал. А теперь впервые в жизни есть возможность проголосовать в России. Неужели я до участка не дойду?&quot; — сообщила Симоньян.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/simonyan-1933395496.html
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
авдеевка
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ea7e837152ec68a158b5a75c49b4370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авдеевка, запорожская область, маргарита симоньян, роман бабаян, сергей кириенко, вооруженные силы украины, совет федерации рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Запорожская область, Маргарита Симоньян, Роман Бабаян, Сергей Кириенко, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Общество
Симоньян рассказала о просьбе жителей освобожденной Авдеевки

Симоньян: жители Авдеевки просили дать им возможность голосовать на выборах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Своя правда" с Романом Бабаяном на НТВ, что у жителей освобожденной Авдеевки в ДНР есть только две просьбы, и одна из них — проголосовать на выборах президента России.
Медиаменеджер рассказала, что жители, в том числе недавно освобожденных регионов, "удивительно" относятся к нынешним выборам президента страны. Симоньян привела пример, которым с ней поделился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко после посещения Авдеевки.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу
Вчера, 23:39
"Он приехал в Авдеевку... и там у людей было две просьбы. Просьба первая — дайте хлеба, просьба вторая — дайте проголосовать.... чтобы успели участки поставить, организовать голосование", — отметила медиаменеджер.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Как сообщило Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ
13 марта, 15:45
Главред также рассказала, как один из ее подписчиков из Запорожской области написал о том, что к ним пришли члены избиркома для голосования на дому.
«

"И он пишет: мама моя проголосовала, а я отказался... Я всегда голосовал, пока мы были в составе Украины, более того, я даже сам был депутатом, никакие выборы, даже местные, не пропускал. А теперь впервые в жизни есть возможность проголосовать в России. Неужели я до участка не дойду?" — сообщила Симоньян.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаЗапорожская областьМаргарита СимоньянРоман БабаянСергей КириенкоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала