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Филипп Киркоров пришел на избирательный участок в Москве вместе с отцом

Филипп Киркоров пришел на избирательный участок в Москве вместе с отцом - РИА Новости, 15.03.2024

Филипп Киркоров пришел на избирательный участок в Москве вместе с отцом

Народный артист РФ Филипп Киркоров пришел вместе с отцом Бедросом Киркоровым на избирательный участок в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента РФ,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:46

2024-03-15T14:46

2024-03-15T15:25

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров пришел вместе с отцом Бедросом Киркоровым на избирательный участок в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, сообщила представитель артиста. "Как символично, что мой избирательный участок находится в этом легендарном доме, где жили такие великие наши сограждане, как Раневская, Уланова, Зыкина, которые своим талантом создавали ту страну, в которой мы живем и которую мы любим. А сегодня и мы ее создаем тем, что голосуем", - сказал Киркоров на видео, которое распространила его представитель. Артист также выразил благодарность своему отцу за то, что он пришел голосовать вместе с ним. "Это очень волнительный и ответственный день", - добавил артист. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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