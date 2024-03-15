https://ria.ru/20240315/izhevsk-1933385265.html

Член избиркома в Ижевске пыталась залить бюллетени зеленкой

Член избиркома в Ижевске пыталась залить бюллетени зеленкой - РИА Новости, 15.03.2024

Член избиркома в Ижевске пыталась залить бюллетени зеленкой

Член избирательной комиссии в Удмуртии попыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней, сообщили в избиркоме региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:28

2024-03-15T22:28

2024-03-15T22:54

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УФА, 15 мар - РИА Новости. Член избирательной комиссии в Удмуртии попыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней, сообщили в избиркоме региона. Провокация произошла вечером в помещении участковой комиссии 2/21 в Ленинском районе Ижевска, пояснили в избиркоме Удмуртии. "Член комиссии с правом решающего голоса Надежда Пинегина, выдвинутая в состав комиссии партией КПРФ, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней. Операторы КОИБ вовремя отреагировали, бюллетени остались в сохранности", - говорится в сообщении. Сотрудник полиции, дежурящий на участке, быстро принял все необходимые меры. Участковая комиссия завершила голосование в штатном режиме, добавили в комиссии. По данным удмуртской избирательной комиссии, в первый день голосования на выборах президента России явка избирателей составила 29,07%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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происшествия, ижевск, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, кпрф