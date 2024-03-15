https://ria.ru/20240315/golodanie-1932959679.html

"Увидели такое впервые". Ученые вскрыли неожиданные последствия голодания

"Увидели такое впервые". Ученые вскрыли неожиданные последствия голодания - РИА Новости, 15.03.2024

"Увидели такое впервые". Ученые вскрыли неожиданные последствия голодания

Изучают давно, но полезно ли для здоровья — до сих пор неясно. Как и то, что происходит в организме на молекулярном уровне. Исследователи провели новый... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:00

2024-03-15T08:00

2024-03-15T08:02

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Изучают давно, но полезно ли для здоровья — до сих пор неясно. Как и то, что происходит в организме на молекулярном уровне. Исследователи провели новый эксперимент с голоданием добровольцев. Результат сильно удивил.Почему люди голодаютВ далеком прошлом нашим предкам приходилось подолгу обходиться без еды. Умение запасать и экономить питательные вещества — наше эволюционное преимущество. Теперь голод никому не угрожает. Но люди отказываются от пищи добровольно.Видов голодания много — от коротких однодневных религиозных постов до длительных периодов строгого воздержания от еды. В середине прошлого века изобрели интервальное голодание, когда человек ничего не ест 12-18 часов подряд.Отказ от пищи в оздоровительных целях очень популярен. Это не требует ни расходов, ни врача. Как пишет Бенджамин Хорн из Медицинской школы Стэнфордского университета, короткое голодание обычно безвредно. Даже при некоторых хронических болезнях.Как правило, на это идут, чтобы похудеть. При недоедании организм расходует внутренние источники энергии. Сначала — глюкозу, затем берется за липиды, запасенные в различных органах и тканях, а также за мышечные волокна. Вес уменьшается.Считается, что это благотворно влияет на сердце и метаболизм, в частности, снижаются инсулинорезистентность, уровень глюкозы и холестерина в крови, давление. Есть данные, что голодание улучшает умственную деятельность, настроение, ослабляет воспаление, хроническую боль. Впрочем, все это требует проверки.Биомаркеры голодаСейчас можно комплексно исследовать кровь сразу по тысячам показателей, чтобы понять, как организм реагирует на то или иное воздействие. Этим воспользовались исследователи из ЕС, поставив эксперимент над 12 здоровыми добровольцами. Целую неделю они ничего не ели — только пили воду.У них брали кровь на анализ и следили за содержанием трех тысяч белков. У 1044 молекул заметили изменения. Даже через три дня после голодовки 66 показателей не вернулись к норме.Ученые выделили белки, связанные с потерей веса. Переломный момент — переключение источника энергии с глюкозы на жиры. Это происходит на третий-четвертый день голодовки. В среднем добровольцы похудели на 5,7 килограмма. Уменьшение мышечной массы прекратилось через три дня после завершения эксперимента."Мы впервые увидели, что происходит на молекулярном уровне в организме при голодании", — комментирует проведенное исследование его руководитель Клаудия Лангенберг из Университета королевы Марии в Лондоне.Ученые надеются, что их работа поможет доказательно изучить голодание. Но признают и недостатки эксперимента. В частности, малое число участников, отсутствие контрольной группы для сравнения. Эти и некоторые другие факторы могут влиять на результаты и их интерпретацию.Лучше правильно питаться, чем голодать"Они оценивали преимущественно белковый обмен и пришли к выводу, что отказ от еды в некоторой степени меняет белковый профиль. Предположительно, это благотворно для сердечно-сосудистой системы и суставов (при ревматоидном артрите)", — отмечает врач-эксперт лаборатории "Гемотест" кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.Раньше считалось, что основной эффект голодания — это похудение, уточняет она. Выяснилось, что меняется и баланс белков."Какая от этого польза, пока неясно. Предполагают, что можно разработать лекарства, способные воздействовать на некоторые белки. То есть получить тот же условно благотворный эффект и без голодания", — рассуждает специалист.Голодание не входит в медицинские рекомендации ни в одной стране мира. Даже при тяжелых заболеваниях пищеварительной системы предпочитают как можно раньше вводить питание."Тем не менее существует много методов альтернативной медицины. Даже есть клиники, где предлагают "лечебное" голодание. Это не подкреплено ничем, кроме личного мнения и единичных результатов исследований низкого качества", — подчеркивает врач.Сторонники длительного отказа от еды любят ссылаться на открытие нобелевского лауреата Ёсинори Осуми, который выявил аутофагию — способность клеток поедать самих себя. Однако он экспериментировал с пекарскими дрожжами — к организму человека это не имеет никакого отношения.Полезность интервального голодания тоже не подтверждена, добавляет Кашух. К тому же много противопоказаний, в частности беременность, кормление грудью, инфекционные и онкологические заболевания. Еще один минус — возможный срыв и переедание после периода без пищи.Нутрициолог из сервиса "Теледоктор 24" Мария Меньшикова полагает, что здоровому человеку не надо улучшать свое состояние, тем более голоданием."Мы стали цивилизацией ленивых людей, которые ищут волшебное средство от всех болезней. Уяснив, что ожирение — болезнетворный фактор во многих случаях, прибегаем к разного рода ограничительным диетам", — поясняет она.По ее мнению, не стоит увлекаться ограничением в еде. Вполне хватит ночного перерыва. Общий совет: если вы встали среди ночи — дорога к холодильнику закрыта."Профессиональные сообщества диетологов из разных стран едины: в голодании нет смысла", — заключает Екатерина Кашух.Мир переживает эпоху эпидемии расстройств пищевого поведения. В таких условиях здоровый подход к питанию должен быть комплексным и без крайностей, к которым относится и голодание.

https://ria.ru/20210401/toksiny-1603505467.html

https://ria.ru/20240112/dieta-1920716665.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, здоровье, здоровый образ жизни (зож), белки, глюкоза, ожирение, медицина, диеты, похудение