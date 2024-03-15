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Росздравнадзор заявил об отсутствии риска дефицита полосок для глюкометра - РИА Новости, 15.03.2024
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15:30 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/glyukometr-1933262827.html
Росздравнадзор заявил об отсутствии риска дефицита полосок для глюкометра
Росздравнадзор заявил об отсутствии риска дефицита полосок для глюкометра - РИА Новости, 15.03.2024
Росздравнадзор заявил об отсутствии риска дефицита полосок для глюкометра
Риски дефицита тест-полосок для глюкометров в России отсутствуют, доля отечественных тест-полосок в государственных закупках растет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:30
2024-03-15T15:30
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Риски дефицита тест-полосок для глюкометров в России отсутствуют, доля отечественных тест-полосок в государственных закупках растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Известия" сообщила, что продажи тест-полосок зарубежного производства в российских аптеках упали, это связано с сокращением поставок тест-полосок швейцарской компанией Roche. "Риски возникновения дефектуры тест-полосок для глюкометров в Российской Федерации отсутствуют", - говорится в сообщении. В России зарегистрировано 60 видов тест-полосок для глюкометров, из них 10 отечественного производства, уточнили в ведомстве. По данным о государственных контрактах, в 2023 году заключено 2 916 госконтрактов на поставку более 515 миллионов тест-полосок, из которых отечественного производства - более 295 миллионов, а в 2024 году – заключен 621 госконтракт на поставку более 76 миллионов тест-полосок, из которых более 58 миллионов отечественного производства, отметили в Росздравнадзоре. "Таким образом доля отечественных тест-полосок в закупках растет", - подчеркнули в пресс-службе.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Общество
Росздравнадзор заявил об отсутствии риска дефицита полосок для глюкометра

Росздравнадзор: в РФ нет риска дефицита тест-полосок для глюкометров

© Depositphotos.com / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Проверка уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Риски дефицита тест-полосок для глюкометров в России отсутствуют, доля отечественных тест-полосок в государственных закупках растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что продажи тест-полосок зарубежного производства в российских аптеках упали, это связано с сокращением поставок тест-полосок швейцарской компанией Roche.
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"Риски возникновения дефектуры тест-полосок для глюкометров в Российской Федерации отсутствуют", - говорится в сообщении.
В России зарегистрировано 60 видов тест-полосок для глюкометров, из них 10 отечественного производства, уточнили в ведомстве. По данным о государственных контрактах, в 2023 году заключено 2 916 госконтрактов на поставку более 515 миллионов тест-полосок, из которых отечественного производства - более 295 миллионов, а в 2024 году – заключен 621 госконтракт на поставку более 76 миллионов тест-полосок, из которых более 58 миллионов отечественного производства, отметили в Росздравнадзоре.
"Таким образом доля отечественных тест-полосок в закупках растет", - подчеркнули в пресс-службе.
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