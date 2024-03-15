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Более трети жителей Башкирии проголосовали в первый день выборов

Более трети жителей Башкирии проголосовали в первый день выборов - РИА Новости, 15.03.2024

Более трети жителей Башкирии проголосовали в первый день выборов

Явка избирателей в Башкирии в первый день выборов президента России составила 36,66%, сообщили в избиркоме региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:30

2024-03-15T20:30

2024-03-15T20:30

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УФА, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Башкирии в первый день выборов президента России составила 36,66%, сообщили в избиркоме региона. "По состоянию на 20:00 часов проголосовало 1 075 954 человека, что составляет 36,66% числа избирателей, внесенных в списки для голосования",- говорится в сообщении. По данным избиркома республики, восемь муниципальных районов преодолели рубеж в 50%. В Уфе четыре района показали результат выше 40%.Среди городских округов больше всего избирателей проголосовало в городе Агидели (43,37%). В прошлые президентские выборы в 2018 году в Башкирии итоговая явка составила 75,4%. Тогда голосование проходило в один день. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, уфа, совет федерации рф