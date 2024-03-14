Глава Минцифры рассказал, как проголосует на выборах президента
Шадаев сообщил, что проголосует на выборах президента РФ электронно
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил в рамках церемонии разделения ключей дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что проголосует на выборах президента Российской Федерации в электронном виде.
"В электронном виде, конечно", - сообщил Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, в какой форме будет голосовать на выборах президента РФ.
Ранее в министерстве сообщили, что около 5 миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" для электронного голосования на выборах президента.
Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила пять хранителей ключей: председателя совета муниципальных образований Москвы Владимира Дудочкина, руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, члена ЦИК РФ Людмилу Маркину, заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. После процедуры разделения ключей, участники договорились, что сбор ключей для расшифровки результатов дистанционного голосования состоится в 17 марта в 20.15 мск.
В четверг Московская городская избирательная комиссия провела процедуру разделения ключей расшифрования для проведения ДЭГ на выборах президента РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.