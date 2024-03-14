https://ria.ru/20240314/vsm-1932983119.html

Строительство ВСМ поможет повысить скорость перевозки грузов, заявил Путин

Строительство ВСМ поможет повысить скорость перевозки грузов, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024

Строительство ВСМ поможет повысить скорость перевозки грузов, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что в России лучшие железные дороги, но строительство высокоскоростной железнодорожной... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:50

2024-03-14T15:50

2024-03-14T17:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что в России лучшие железные дороги, но строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) поможет повысить скорость перевозки грузов. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном старту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. "У нас, конечно, самые лучшие железные дороги. У меня сомнений нет. Но, я так понимаю, что строительство высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов", - сказал Путин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается до 2030 года. А первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев 6 марта сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на этой дороге к концу 2028 - 2029 году. Глава РЖД Олег Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.

https://ria.ru/20240306/vsm-1931572750.html

https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, москва, владимир путин, санкт-петербург, ржд