https://ria.ru/20240314/vsm-1932983119.html
Строительство ВСМ поможет повысить скорость перевозки грузов, заявил Путин
Строительство ВСМ поможет повысить скорость перевозки грузов, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024
Строительство ВСМ поможет повысить скорость перевозки грузов, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что в России лучшие железные дороги, но строительство высокоскоростной железнодорожной... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:50
2024-03-14T15:50
2024-03-14T17:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что в России лучшие железные дороги, но строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) поможет повысить скорость перевозки грузов. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном старту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. "У нас, конечно, самые лучшие железные дороги. У меня сомнений нет. Но, я так понимаю, что строительство высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов", - сказал Путин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается до 2030 года. А первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев 6 марта сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на этой дороге к концу 2028 - 2029 году. Глава РЖД Олег Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.
https://ria.ru/20240306/vsm-1931572750.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, москва, владимир путин, санкт-петербург, ржд
Экономика, Технологии, Москва, Владимир Путин, Санкт-Петербург, РЖД
Строительство ВСМ поможет повысить скорость перевозки грузов, заявил Путин
Путин: строительство ВСМ повысит скорость и пассажирских, и грузовых поездов
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что в России лучшие железные дороги, но строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) поможет повысить скорость перевозки грузов.
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном старту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург.
РЖД рассказали, когда ожидают запуска поездов на первой в России ВСМ
"У нас, конечно, самые лучшие железные дороги. У меня сомнений нет. Но, я так понимаю, что строительство высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов", - сказал Путин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ Белозеров
говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва
– Санкт-Петербург
ожидается до 2030 года. А первый замгендиректора РЖД
Сергей Кобзев 6 марта сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на этой дороге к концу 2028 - 2029 году.
Глава РЖД Олег Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать