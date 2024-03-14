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Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности - РИА Новости, 14.03.2024
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15:36 14.03.2024
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Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности
Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности - РИА Новости, 14.03.2024
Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности
Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет запускать в составе из восьми вагонов или из 16, сообщил гендиректор РЖД Олег РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:36
2024-03-14T15:36
россия
олег белозеров
экономика
ржд
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет запускать в составе из восьми вагонов или из 16, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном началу реализации проекта. "Этот поезд можно будет сдваивать - то есть либо восьмивагонной, либо 16-вагонной компоновки", - сказал Белозеров.
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россия, олег белозеров, экономика, ржд, москва, санкт-петербург
Россия, Олег Белозеров, Экономика, РЖД, Москва, Санкт-Петербург
Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности

Белозеров: поезд для ВСМ можно будет запускать и в восемь вагонов, и в 16

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет запускать в составе из восьми вагонов или из 16, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном началу реализации проекта.
"Этот поезд можно будет сдваивать - то есть либо восьмивагонной, либо 16-вагонной компоновки", - сказал Белозеров.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО Уральские локомотивы в Верхней Пышме 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Минтранс: поезда на ВСМ Москва — Петербург будут ходить раз в 10-15 минут
15 февраля, 23:29
 
РоссияОлег БелозеровЭкономикаРЖДМоскваСанкт-Петербург
 
 
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