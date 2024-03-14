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Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности

Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности - РИА Новости, 14.03.2024

Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности

Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет запускать в составе из восьми вагонов или из 16, сообщил гендиректор РЖД Олег РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:36

2024-03-14T15:36

2024-03-14T15:36

россия

олег белозеров

экономика

ржд

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет запускать в составе из восьми вагонов или из 16, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном началу реализации проекта. "Этот поезд можно будет сдваивать - то есть либо восьмивагонной, либо 16-вагонной компоновки", - сказал Белозеров.

https://ria.ru/20240215/interval-1927692117.html

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Кирилл Волков

россия, олег белозеров, экономика, ржд, москва, санкт-петербург