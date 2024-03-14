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Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности
Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности - РИА Новости, 14.03.2024
Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности
Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет запускать в составе из восьми вагонов или из 16, сообщил гендиректор РЖД Олег РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:36
2024-03-14T15:36
2024-03-14T15:36
россия
олег белозеров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) можно будет запускать в составе из восьми вагонов или из 16, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном началу реализации проекта. "Этот поезд можно будет сдваивать - то есть либо восьмивагонной, либо 16-вагонной компоновки", - сказал Белозеров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, олег белозеров, экономика, ржд, москва, санкт-петербург
Россия, Олег Белозеров, Экономика, РЖД, Москва, Санкт-Петербург
Российский поезд для ВСМ сможет ходить в 16-вагонной составности
Белозеров: поезд для ВСМ можно будет запускать и в восемь вагонов, и в 16