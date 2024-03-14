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Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры - РИА Новости, 14.03.2024
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08:12 14.03.2024 (обновлено: 08:16 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/terakty-1932854696.html
Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры
Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры - РИА Новости, 14.03.2024
Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры
Задержанные члены действовавшей в Санкт-Петербурге законспирированной ячейки запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:12
2024-03-14T08:16
россия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Задержанные члены действовавшей в Санкт-Петербурге законспирированной ячейки запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* планировали устроить теракты на местных объектах критически важной инфраструктуры, сообщила в четверг ФСБ России. По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и жителям новых территорий РФ. РДК* действует в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. "Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры

ФСБ: члены РДК в Петербурге готовили теракты на инфраструктурных объектах

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Задержанные члены действовавшей в Санкт-Петербурге законспирированной ячейки запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* планировали устроить теракты на местных объектах критически важной инфраструктуры, сообщила в четверг ФСБ России.
По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и жителям новых территорий РФ. РДК* действует в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины.
"Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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