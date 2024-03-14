https://ria.ru/20240314/terakty-1932854696.html

Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры

Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры - РИА Новости, 14.03.2024

Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры

Задержанные члены действовавшей в Санкт-Петербурге законспирированной ячейки запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:12

2024-03-14T08:12

2024-03-14T08:16

россия

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Задержанные члены действовавшей в Санкт-Петербурге законспирированной ячейки запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* планировали устроить теракты на местных объектах критически важной инфраструктуры, сообщила в четверг ФСБ России. По информации ФСБ, преступная группа, в которую входили четверо петербуржцев, хотела с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и жителям новых территорий РФ. РДК* действует в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. "Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

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россия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность