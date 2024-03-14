https://ria.ru/20240314/tatarstan-1932875663.html
Глава Татарстана призвал жителей республики прийти на выборы
Глава Татарстана призвал жителей республики прийти на выборы - РИА Новости, 14.03.2024
Глава Татарстана призвал жителей республики прийти на выборы
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив активную гражданскую позицию, и сделать ответственный выбор. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:19
2024-03-14T10:19
2024-03-14T10:19
республика татарстан
россия
рустам минниханов
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив активную гражданскую позицию, и сделать ответственный выбор. Обращение опубликовано на сайте главы региона. "Результат волеизъявления граждан нашей многонациональной страны, безусловно, будет иметь исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед. В ближайшие три дня вместе мы выберем будущее нашей страны", - говорится в обращении. Минниханов отметил, что сегодня Татарстан является одним из регионов-лидеров в Российской Федерации по основным макроэкономическим показателям и качеству жизни. Республика модернизирует производства, реализует крупные инфраструктурные проекты, выполняет все социальные обязательства. По словам главы региона, многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание республики. В условиях специальной военной операции выборы главы государства, по мнению Минниханова, станут проявлением консолидации граждан, будет избран не только президент страны, но и Верховный главнокомандующий ВС России. "В Татарстане предвыборный период прошел в конструктивной и спокойной обстановке, что свидетельствует о высокой электоральной культуре… Призываю вас, как и прежде, проявить активную гражданскую позицию и сделать ответственный выбор", - заключил Минниханов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240312/tatarstan-1932433417.html
https://ria.ru/20240311/vertolety-1932370656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рустам минниханов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив активную гражданскую позицию, и сделать ответственный выбор.
Обращение опубликовано на сайте главы региона.
"Результат волеизъявления граждан нашей многонациональной страны, безусловно, будет иметь исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед. В ближайшие три дня вместе мы выберем будущее нашей страны", - говорится в обращении.
Минниханов отметил, что сегодня Татарстан является одним из регионов-лидеров в Российской Федерации по основным макроэкономическим показателям и качеству жизни. Республика модернизирует производства, реализует крупные инфраструктурные проекты, выполняет все социальные обязательства.
Автомобили разыграют в Татарстане среди проголосовавших на выборах
По словам главы региона, многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание республики. В условиях специальной военной операции выборы главы государства, по мнению Минниханова, станут проявлением консолидации граждан, будет избран не только президент страны, но и Верховный главнокомандующий ВС России.
"В Татарстане предвыборный период прошел в конструктивной и спокойной обстановке, что свидетельствует о высокой электоральной культуре… Призываю вас, как и прежде, проявить активную гражданскую позицию и сделать ответственный выбор", - заключил Минниханов.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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