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Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи началась в Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2024
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Новости Подмосковья
 
14:17 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/programma-1932954205.html
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи началась в Подмосковье
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи началась в Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2024
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи началась в Подмосковье
На территории Московской области стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), Подмосковье примет 50 гостей из почти 30 стран, сообщает РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:17
2024-03-14T14:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На территории Московской области стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), Подмосковье примет 50 гостей из почти 30 стран, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 7 марта завершилась основная программа ВФМ-2024. Две тысячи молодых иностранцев отправились в путешествие по России. Московская область принимает гостей из Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеша, Бразилии, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Иордании, Казахстана, Камеруна, Китая, Кот-д’Ивуара, Кыргызстана, Ливана, Мексики, Мьянмы, Намибии, Нигерии, Пакистана, Перу, Таджикистана, Танзании, Того, Турции, Франции, Шри-Ланки, Эквадора и Эфиопии. Организацией комфортного пребывания иностранных гостей в регионе, а также культурно-развлекательной программой для делегации занимается министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. "Не успели мы отойти от эмоций, вызванных основной программой Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, как уже принимаем иностранных гостей у себя в Подмосковье! Для ребят из разных уголков мира мы подготовили насыщенную программу. Иностранная делегация знакомится с достоянием советской и российской армий в Музее техники Вадима Задорожного, посещает уникальную выставку "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников", которая открылась совсем недавно в одном из крупнейших музеев страны "Новый Иерусалим", дегустирует знаменитый подмосковный сыр", - цитирует пресс-служба министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерину Швелидзе. Она добавила, что также молодежь со всего мира узнает больше о России в уникальном культурно-историческом комплексе "Патриот", посетит Главный храм Вооруженных Сил РФ и Музей "Дорога памяти", где подробно воссоздана история каждого дня Великой Отечественной войны. "Уверена, ребята смогут не только лучше узнать наше Подмосковье, но и прочувствовать глубокую русскую духовную культуру, впечатлиться размахом "русской души", о которой так много говорят во всем мире", — подчеркнула Швелидзе. В пресс-службе отметили, что в гости в Подмосковье приехали гости из стран с теплым климатом, в том числе из Африки. Поэтому для многих из них морозная погода стала своеобразной проверкой на прочность. Несмотря на это, ребята с удовольствием проводят много времени на свежем воздухе, много гуляют и фотографируются. Региональная программа продлится до 17 марта. Для комфорта иностранных гостей большую делегацию поделили на две группы, которые постоянно сопровождают переводчики, гиды и волонтеры Подмосковья. В программе у участников программы также посещение Арт-Масленицы в музее-заповеднике "Горки Ленинские", встреча с лидерами молодежных движений и организаций Московской области и многое другое.
https://ria.ru/20240302/festival-1930760048.html
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московская область (подмосковье), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи началась в Подмосковье

© Фото : Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской областиРегиональная программа Всемирного фестиваля молодежи началась в Подмосковье
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи началась в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи началась в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На территории Московской области стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), Подмосковье примет 50 гостей из почти 30 стран, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
7 марта завершилась основная программа ВФМ-2024. Две тысячи молодых иностранцев отправились в путешествие по России. Московская область принимает гостей из Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеша, Бразилии, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Иордании, Казахстана, Камеруна, Китая, Кот-д’Ивуара, Кыргызстана, Ливана, Мексики, Мьянмы, Намибии, Нигерии, Пакистана, Перу, Таджикистана, Танзании, Того, Турции, Франции, Шри-Ланки, Эквадора и Эфиопии.
Организацией комфортного пребывания иностранных гостей в регионе, а также культурно-развлекательной программой для делегации занимается министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
"Не успели мы отойти от эмоций, вызванных основной программой Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, как уже принимаем иностранных гостей у себя в Подмосковье! Для ребят из разных уголков мира мы подготовили насыщенную программу. Иностранная делегация знакомится с достоянием советской и российской армий в Музее техники Вадима Задорожного, посещает уникальную выставку "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников", которая открылась совсем недавно в одном из крупнейших музеев страны "Новый Иерусалим", дегустирует знаменитый подмосковный сыр", - цитирует пресс-служба министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерину Швелидзе.
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Она добавила, что также молодежь со всего мира узнает больше о России в уникальном культурно-историческом комплексе "Патриот", посетит Главный храм Вооруженных Сил РФ и Музей "Дорога памяти", где подробно воссоздана история каждого дня Великой Отечественной войны.
«
"Уверена, ребята смогут не только лучше узнать наше Подмосковье, но и прочувствовать глубокую русскую духовную культуру, впечатлиться размахом "русской души", о которой так много говорят во всем мире", — подчеркнула Швелидзе.
В пресс-службе отметили, что в гости в Подмосковье приехали гости из стран с теплым климатом, в том числе из Африки. Поэтому для многих из них морозная погода стала своеобразной проверкой на прочность. Несмотря на это, ребята с удовольствием проводят много времени на свежем воздухе, много гуляют и фотографируются.
Региональная программа продлится до 17 марта. Для комфорта иностранных гостей большую делегацию поделили на две группы, которые постоянно сопровождают переводчики, гиды и волонтеры Подмосковья. В программе у участников программы также посещение Арт-Масленицы в музее-заповеднике "Горки Ленинские", встреча с лидерами молодежных движений и организаций Московской области и многое другое.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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